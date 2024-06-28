Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gözler Resmi Gazete'deydi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı

Gözler Resmi Gazete'deydi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözler Resmi Gazete&#039;deydi... Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan yeni atama kararı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Istifa Iddiaları, Resmi Gazete, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa iddialarıyla tüm dikkatlerin çevrildiği Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları yayımladı.

Koronavirüs Pandemisine karşı verdiği mücadele ile akıllara kazınan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa edeceği iddiaları kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu istifa için gözler bugünkü Resmi Gazete'ye çevrilmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bugünkü Resmi Gazete'de Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları yayımlandı.
Gözler Resmi Gazete'deydi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı - 1. Resim
 
Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar şu şekilde:
 
"Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına
 
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
 
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yakup Ali Kahveci, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı."
 
 
 
 
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Filistin'i resmen devlet olarak tanıyan İspanya İsrail'e karşı açılan soykırım davasına da müdahil oluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir'de Mall of İstanbul AVM'de yangın çıktı - GündemBaşakşehir'de Mall of İstanbul AVM'de yangın çıktıBaşkan Akpolat Beşiktaş Çarşı’da incelemelerde bulundu - GündemBaşkan Akpolat Beşiktaş Çarşı’da incelemelerde bulunduCem Küçük 'Fahrettin Koca' iddialarına noktayı koydu: "Erdoğan, kabinede birden çok değişim yapacak" - Gündem"Erdoğan, kabinede birden çok değişim yapacak"Rusya'dan Tunus'a gitmekteyken Yeşilköy'de karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı - GündemTunus'a gidiyordu! Yeşilköy açıklarında korku dolu anlarHatay'da depremden ağır hasar alan bina çöktü - GündemHatay'da depremden ağır hasar alan bina çöktüAK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı İzmir'deki yüzde 45'lik su zammına tepki gösterdi - GündemAK Parti'den tepki: Su zammı ret oylarına rağmen yapıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...