Gözler Resmi Gazete'deydi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa iddialarıyla tüm dikkatlerin çevrildiği Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları yayımladı.

Cem Küçük 'Fahrettin Koca' iddialarına noktayı koydu: "Erdoğan, kabinede birden çok değişim yapacak"

Cem Küçük 'Fahrettin Koca' iddialarına noktayı koydu: "Erdoğan, kabinede birden çok değişim yapacak"

Koronavirüs Pandemisine karşı verdiği mücadele ile akıllara kazınan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa edeceği iddiaları kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu istifa için gözler bugünkü Resmi Gazete'ye çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bugünkü Resmi Gazete'de Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları yayımlandı.

Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar şu şekilde:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yakup Ali Kahveci, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı."