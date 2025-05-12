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İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul hava durumu, Meteoroloji tarafından açıklandı. 12 Mayıs Pazartesi yurt genelinde havanın bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. İstanbul'da da yağışlı havanın etkisinde kalabilir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bu hafta Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bu hafta gök gürültülü sağanağın etkili olacağı, yağışların kuvvetinin batı bölgelerinde az, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer kuvvetli olacağı söylendi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da da havanın çok bulutlu olacağı, salı günü batı çevrelerde ve kuzey kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olabilir. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu - 1. Resim

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre bugün Marmara Bölgesi, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu - 2. Resim

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu - 3. Resim

İL ve İLÇELERDE HAVA DURUMU
İSTANBUL
İlçeBeklenen HavaEn Düşük
(°C)		En Yüksek
(°C)
İstanbulParçalı bulutlu 21
AdalarParçalı bulutlu 21
ArnavutköyParçalı bulutlu 18
AtaşehirParçalı bulutlu 20
AvcılarParçalı bulutlu 20
BağcılarParçalı bulutlu 19
BahçelievlerParçalı bulutlu 21
BakırköyParçalı bulutlu 21
BaşakşehirParçalı bulutlu 20
BayrampaşaParçalı bulutlu 20
BeşiktaşParçalı bulutlu 20
BeykozParçalı bulutlu 18
BeylikdüzüParçalı bulutlu 19
BeyoğluParçalı bulutlu 20
BüyükçekmeceParçalı bulutlu 20
ÇatalcaParçalı bulutlu 19
ÇekmeköyParçalı bulutlu 19
EsenlerParçalı bulutlu 20
EsenyurtParçalı bulutlu 20
EyüpParçalı bulutlu 20
FatihParçalı bulutlu 20
GaziosmanpaşaParçalı bulutlu 20
GüngörenParçalı bulutlu 21
KadıköyParçalı bulutlu 20
KağıthaneParçalı bulutlu 20
KartalParçalı bulutlu 22
KüçükçekmeceParçalı bulutlu 20
MaltepeParçalı bulutlu 20
PendikParçalı bulutlu 20
SancaktepeParçalı bulutlu 18
SarıyerParçalı bulutlu 18
SilivriParçalı bulutlu 19
SultanbeyliParçalı bulutlu 19
SultangaziParçalı bulutlu 19
ŞileParçalı bulutlu 16
ŞişliParçalı bulutlu 20
TuzlaParçalı bulutlu 20
ÜmraniyeParçalı bulutlu 19
ÜsküdarParçalı bulutlu 19
ZeytinburnuParçalı bulutlu 21

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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