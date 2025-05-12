İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu, Meteoroloji tarafından açıklandı. 12 Mayıs Pazartesi yurt genelinde havanın bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. İstanbul'da da yağışlı havanın etkisinde kalabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bu hafta Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bu hafta gök gürültülü sağanağın etkili olacağı, yağışların kuvvetinin batı bölgelerinde az, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer kuvvetli olacağı söylendi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da da havanın çok bulutlu olacağı, salı günü batı çevrelerde ve kuzey kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olabilir. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre bugün Marmara Bölgesi, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı