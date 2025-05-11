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Ani hava değişimi hazırlıksız yakaladı! Mayıs ayında her yer beyaza büründü...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kars'ta aniden bastıran dolu yağışı, hayatı kısa süreli de olsa olumsuz etkiledi. Trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşarken o anlar kameralara yansıdı.

Kars’ta öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa süre içinde yerini doluya bıraktı. Kent genelinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ani hava değişimi hazırlıksız yakaladı! Mayıs ayında her yer beyaza büründü... - 1. Resim

BİRÇOK SÜRÜCÜ ZOR ANLAR YAŞADI

Aniden bastıran dolu nedeniyle özellikle trafikteki sürücüler büyük panik yaşadı. Araçlarını doludan korumak isteyen birçok sürücü, kapalı otoparklara ve benzin istasyonlarının tentelerinin altına sığınarak önlem almaya çalıştı.

Ani hava değişimi hazırlıksız yakaladı! Mayıs ayında her yer beyaza büründü... - 2. Resim

Kısa sürede yollar beyaza bürünürken, görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte trafikte de aksamalar yaşandı. Dolu yağışından ekili alanlar da zarar gördü.

Ani hava değişimi hazırlıksız yakaladı! Mayıs ayında her yer beyaza büründü... - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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