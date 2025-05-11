Usta sanatçı Emel Sayın'ı üzen haber! 'Çocuğum gibiydi' diyerek öldüğünü duyurdu

‘Kız Sen İstanbul’un Neresindensin’, ‘Duydum Ki Unutmuşsun’ gibi şarkılarla hafızalarda yer eden ünlü şarkıcı Emel Sayın, 'On yıl boyunca çocuğum gibiydin' dediği kedisi Pati’yi FIP hastalığı nedeniyle kaybetti.

Ünlü şarkıcı Emel Sayın, seslendirdiği “Bak Yeşil Yeşil”, “Dinle”, “Kız Sen İstanbul’un Neresindensin”, “Duydum Ki Unutmuşsun” ve “Silemezler Gönlümden” gibi unutulmaz şarkılarla adından sıkça söz ettirmişti.

Sayın, şimdi ise 10 yıldır birlikte yaşadığı kedisi Pati’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Usta sanatçı, Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kedisine veda etti.

EMEL SAYIN KEDİSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Emel Sayın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“On yıl boyunca çocuğum gibiydin. Beraber uyuduk, gezdik, oynadık. Neşem oldun, bazen de başımın tatlı derdi. Ve sonra… Baş edemediğimiz o berbat hastalık: FIP… Ah Pati’m… Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim. Güle güle, güzel oğlum.”

Emel Sayın’ın mesajında bahsettiği FIP (Feline Infectious Peritonitis), kedilerde ölümcül seyreden bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.