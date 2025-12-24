Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı sürerken B Grubu’nun dikkat çeken karşılaşmalarından biri Karadeniz’de oynanıyor. Samsunspor kupanın ilk haftasında Eyüpspor’u ağırlıyor. Futbolseverler ise maç öncesinde ''Samsunspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?'' sorularının cevaplarını arıyor. İşte Samsunspor-Eyüpspor ilk 11 maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri...

Süper Lig’de üst sıraları zorlayan kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde kupaya galibiyetle başlamak isterken, ligde zor bir süreçten geçen Eyüpspor ise bu akşamki maçla birlikte moral kazanmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi yayın bilgileri, saat detayı ve muhtemel ilk 11 futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Samsunspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?



SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Samsunspor-Eyüpspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma hem televizyon yayını hem de A Spor’un dijital platformları üzerinden takip edilebilecek.

SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Kupası maçları için yayın haklarını elinde bulunduran A Spor Samsunspor-Eyüpspor mücadelesini şifresiz olarak ekranlara getirecek.

SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile Eyüpspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçı 24 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MUHTEMEL İLK 11

Samsunspor ilk 11: Poisadala – Joe Mendes, Tomasson, Rick van Drongelen, Soner A. – Antonio Makoumbou, Borevkovic, Carlo Holse, Tahsin, Emre Kılınç – Marius Mouandilmadji

Eyüpspor ilk 11: Jankat, Talha Ülvan, Gilbert, Berhan, Ömer Ahmet Ceylan, Deniz,Christ, Ömer Bedir, Metehan,Ömer Efe, Eren Aydodğu

