Trendyol Süper Lig’de bu akşam lider Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Erteleme haftasında oynanacak mücadele için geri sayım başlarken ''Göztepe Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' merak ediliyor. İşte, Göztepe Galatasaray canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk daha önce çalıştırdığı Göztepe’ye rakip olacak! Buruk Galatasaray ile eski takımı karşısında çıktığı önceki iki maçta da galip gelmişti. Galatasaray ile Göztepe ise Süper Lig’de bu akşam 64. kez karşılaşacak.

Geride kalan 63 maçın 38'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 maç berabere sonuçlandı. İzmir'de oynanan 32 lig maçında Galatasaray 17 kez kazanırken Göztepe 9 kez galip geldi, 5 maç ise berabere bitmişti.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Göztepe Galatasaray maçı canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacsk. Karşılaşma şifreli yayınla izleyiciyle buluşacak.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta erteleme karşılaşması olan Göztepe Galatasaray maçı 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇINDA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da sakatlığı süren Victor Osimhen’in Göztepe Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor. Tedavi süreci devam eden Osimhen'in yanı sıra kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı da kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan dönen Gabriel Sara’nın durumunun maç saatinde netlik kazanması bekleniyor.

GÖZTEPE GALATASARAY MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeferson, Juan

Galatasaray: Uğurcan, Eren, Singo, Sanchez, Boey, Lemina, Torreira, Barış Alper, Yunus, Sane, Icardi

