Gediz elektrik kesintisi listesi 13 Nisan 2026 Pazartesi günü İzmir genelinde planlanan çalışmalar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Ödemiş, Karşıyaka ve birçok ilçede uygulanacak kesintilerin saatleri ve etkilenecek mahalleler araştırılıyor.

İzmir’de 13 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri gündemdeki yerini aldı. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan kesinti programında birçok ilçede bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında kesinti yapılacağı görüldü.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İzmir’de 13 Nisan 2026 tarihinde planlanan elektrik kesintileri, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde uygulanıyor. Yayımlanan listede Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Torbalı ve Urla'da kesinti uygulanacağı görüldü.

İzmir Gediz elektrik kesintisi listesi! 13 Nisan İzmirde elektrikler ne zaman gelecek? (Ödemiş, Karşıyaka)

Aliağa elektrik kesintisi:

Yalı (153. Sk., Şükran Kurdakul Cd., Plaj Cd., Osman Nuri Öztürk Sk., Mavi Sk., Hürriyet Cd., Gültekin Eren Sk., Fevzi Paşa Cd., Atilla İlhan Cd., Arka Plajlar Cd., 30 Ağustos Cd., 23 Nisan Cd., 123. Sk., Adacık Küme Evleri, 130. Sk., 132/2. Sk., 113. Sk., 113/1. Sk., Merkez Küme Evleri, Ziya Paşa Cd., 127. Sk., 179. Sk., 188. Sk., 133/1. Sk., 152. Sk., Mahinur Sk., 151. Sk., 125/1. Sk., 116. Sk., 116/1. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 129. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 136/1. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 139/1. Sk., 140. Sk., 140/1. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 149. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 160/1. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 180. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 19 Mayıs Cd., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 194/1. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk.) - 15:00

Kültür (234. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 233. Sk., İskele Atatürk Cd., 245. Sk., 241. Sk., 240. Sk., Ordinaryus Profesör Sebastiana Lagona Cd.) - 15:00

Kültür (Çamlık Cd., 703. Sk., 698. Sk., 699. Sk., 701. Sk.) - 16:00

Kurtuluş (683. Sk., 679. Sk., 674. Sk., 669. Sk., 670. Küme Evleri, 675. Sk., 689. Sk., 692. Sk., Güzelhisar Cd., 677. Sk., 676. Sk., 680. Sk., 686. Sk., 688. Sk.) - 16:00

Bayındır elektrik kesintisi:

Yakacık, Yusuflu - 16:00

Hisarlık - 15:00

Bayraklı elektrik kesintisi:

Doğançay - 17:00

Bergama elektrik kesintisi:

Fatih - 14:30

Bayramcılar, İsmailli - 16:00

Ayvatlar - 17:00

Buca elektrik kesintisi:

Zafer - 17:00

Çeşme elektrik kesintisi:

Reisdere, Germiyan, Ildır, Şifne - 15:30

Çiğli elektrik kesintisi:

Aydınlıkevler - 15:00

13 NİSAN İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Dikili elektrik kesintisi:

Cumhuriyet (348/2. Sk., Uğur Mumcu Cd., Bahriye Üçok Cd., 365. Sk., 363. Sk., 360. Sk., 358. Sk., 354. Sk., 350. Sk., 348/8. Sk., 348/7. Sk., 348/6. Sk., 348/5. Sk., 348/4. Sk., 348/1. Sk., 348. Sk., 343. Sk., 339. Sk., 335. Sk., 333. Sk., 331. Sk., 329. Sk., 325. Sk., 308. Sk., 306. Sk., 302/1. Sk., 302. Sk., 369. Sk., 366. Sk.) - 10:30

Cumhuriyet (447. Sk., 435. Sk., 429. Sk., 398. Sk., 396. Sk., 394. Sk., 441. Sk.) - 11:00

Cumhuriyet (358. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 369. Sk., 362. Sk., 364. Sk., 373/1. Sk., 368. Sk.) - 11:30

Cumhuriyet (427. Sk., 390. Sk., 384. Sk., 380. Sk., 376. Sk., 427/2. Sk., 427/9. Sk., 378. Sk., Fulya Sk., Ihlamur Sk., Karanfil Sk.) - 12:00

Cumhuriyet (384/1. Sk., 384. Sk., 369/1. Sk., 373/1. Sk.) - 13:00

Foça elektrik kesintisi:

Hacıveli, Yenibağarası, Kemal Atatürk - 16:00

Kazım Dirik, Hacıveli - 16:00

Karaburun elektrik kesintisi:

Sarpıncık - 16:00

Karşıyaka elektrik kesintisi:

Yamanlar, Sancaklı - 17:00

Bostanlı - 12:00

Kemalpaşa elektrik kesintisi:

Sarılar, Sinancılar, Bağyurdu 29 Ekim, Ovacık - 15:00

Ödemiş elektrik kesintisi:

Karadoğan, Dereuzunyer, Demircili, Çamyayla, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Köseler, Üzümlü, Bebekler - 17:00

Mescitli - 15:30

Ocaklı - 17:00

Küçükavulcuk, Birgi, Ovakent, Mescitli, Kışla, Ertuğrul, Kurucuova, Türkönü, Beyazıtlar, Büyükavulcuk, Gerçekli, Gereli, Hürriyet, Zafer, Ocaklı, Yolüstü - 14:00

Torbalı elektrik kesintisi:

Tepeköy, Ertuğrul - 16:00

Urla elektrik kesintisi:

Zeytineli - 16:00

Atatürk - 16:00

