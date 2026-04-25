İzmir genelinde farklı ilçelerde yaşanan planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. İZSU tarafından paylaşılan güncel listeye göre 25 Nisan 2026 Cumartesi günü kesintiden etkilenen mahalleler ve saat aralıkları netleşti.

25 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Ana boru arızaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle gerçekleşen kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler ilçe ilçe açıklandı.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir’de yaşanan su kesintilerinin büyük bölümü kısa süreli planlanmış olsa da arızanın büyüklüğüne göre sürelerde değişiklik yaşanabiliyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalarda, kesintilerin belirtilen saat aralıklarında tamamlanmasının hedeflendiği ancak saha çalışmalarına bağlı olarak sürenin uzayabileceği vurgulanıyor.

İzmir İZSU su kesintisi 25 Nisan 2026! İzmirde sular ne zaman gelecek?

İZMİR İZSU SU KESİNTİSİ 25 NİSAN 2026 LİSTESİ

Buca su kesintisi:

Göksu, Yeşilbağlar - 14:34 ile 16:34

Foça su kesintisi:

Fatih, Fevzi Çakmak - 16:15 ile 18:15

Mustafa Kemal Atatürk - 15:00 ile 17:00

Gaziemir su kesintisi:

Dokuz Eylül - 14:59 ile 17:00

Karabağlar su kesintisi:

Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Üçkuyular - 15:40 ile 17:40

Menderes su kesintisi:

Çile - 15:30 ile 18:30

Menemen su kesintisi:

Göktepe - 11:52 ile 13:52

Seferihisar su kesintisi:

Beyler - 12:00 ile 17:00

Torbalı su kesintisi:

Ahmetli, Sağlık - 09:08 ile 17:08

Çiğli su kesintisi:

Ahmet Taner Kışlalı - 14:15 ile 16:15

Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler - 11:00 ile 16:00

Ödemiş su kesintisi:

Birgi - 16:04 ile 18:00

