İZSU su kesintisi sorgulama! 2 Aralık İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bugün su kesintisi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir'de yaşanan su kesintilerine dair detayları paylaştı.
İZSU'dan 7 ilçe için kritik duyuru geldi. Aliağa, Foça, Gaziemir ve Karabağlar başta olmak üzere belirlenen bölgelerde su verilmeyecek
2 ARALIK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bugün İzmir'in Aliağa, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Ödemiş ve Seferhisar ilçelerinde sular sırasıyla 12.14, 13.30, 11,50, 12.40, 11.34, 10,49, 15.00, 12.00 ve 15.53'te gelecektir.
2 ARALIK İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
|İlçe
|Mahalle(ler)
|Kesinti Süresi
|Arıza Tipi
|Açıklama
|Aliağa
|Çaltılıdere
|10:14 – 12:14 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle 2 saat kesinti olacaktır.
|Foça
|Kozbeyli
|10:52 – 13:30 (3 saat)
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle.
|Gaziemir
|Fatih
|09:50 – 11:50 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Sanayi Caddesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
|Karabağlar
|Metin Oktay, Salih Omurtak, Şehitler
|09:40 – 12:40 (3 saat)
|Bölge Sayaç Bakımı
|52/1 ile 52/19 kavşağında sayaç bakımı.
|Karşıyaka
|Aksoy, Bostanlı
|10:34 – 11:34 (1 saat)
|Branşman Arızası
|1771 × 1735 kavşağındaki branşman arızası nedeniyle sayaç kapatıldı.
|Karşıyaka
|Cumhuriyet
|08:49 – 10:49 (2 saat)
|Branşman Arızası
|1595 Sokak No:244 önü branşman arızası nedeniyle hat vanası kapatıldı.
|Ödemiş
|Birgi
|10:40 – 15:00 (4 saat)
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|Telekom kazı çalışması sırasında oluşan ana boru arızası nedeniyle kesinti yaşanacaktır.
|Seferihisar
|Camikebir, Sığacık
|08:40 – 12:00 (3 saat)
|Bağlantı Çalışması
|Girlen mevkiindeki bağlantı çalışması nedeniyle su verilememektedir.
|Seferihisar
|Cumhuriyet (01.12.2025)
|12:30 – 15:53 (3 saat)
|Ana Boru Arızası
|Bölgedeki ana boru arızası nedeniyle 3 saat su kesintisi vardır.
