İzmir'de bugün su kesintisi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir'de yaşanan su kesintilerine dair detayları paylaştı.

İZSU'dan 7 ilçe için kritik duyuru geldi. Aliağa, Foça, Gaziemir ve Karabağlar başta olmak üzere belirlenen bölgelerde su verilmeyecek

İZSU su kesintisi sorgulama! 2 Aralık İzmirde sular ne zaman gelecek?

2 ARALIK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün İzmir'in Aliağa, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Ödemiş ve Seferhisar ilçelerinde sular sırasıyla 12.14, 13.30, 11,50, 12.40, 11.34, 10,49, 15.00, 12.00 ve 15.53'te gelecektir.

İlçe Mahalle(ler) Kesinti Süresi Arıza Tipi Açıklama Aliağa Çaltılıdere 10:14 – 12:14 (2 saat) Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle 2 saat kesinti olacaktır. Foça Kozbeyli 10:52 – 13:30 (3 saat) Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle. Gaziemir Fatih 09:50 – 11:50 (2 saat) Ana Boru Arızası Sanayi Caddesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Karabağlar Metin Oktay, Salih Omurtak, Şehitler 09:40 – 12:40 (3 saat) Bölge Sayaç Bakımı 52/1 ile 52/19 kavşağında sayaç bakımı. Karşıyaka Aksoy, Bostanlı 10:34 – 11:34 (1 saat) Branşman Arızası 1771 × 1735 kavşağındaki branşman arızası nedeniyle sayaç kapatıldı. Karşıyaka Cumhuriyet 08:49 – 10:49 (2 saat) Branşman Arızası 1595 Sokak No:244 önü branşman arızası nedeniyle hat vanası kapatıldı. Ödemiş Birgi 10:40 – 15:00 (4 saat) Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi Telekom kazı çalışması sırasında oluşan ana boru arızası nedeniyle kesinti yaşanacaktır. Seferihisar Camikebir, Sığacık 08:40 – 12:00 (3 saat) Bağlantı Çalışması Girlen mevkiindeki bağlantı çalışması nedeniyle su verilememektedir. Seferihisar Cumhuriyet (01.12.2025) 12:30 – 15:53 (3 saat) Ana Boru Arızası Bölgedeki ana boru arızası nedeniyle 3 saat su kesintisi vardır.

