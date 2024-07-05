Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, geçirdiği kalp krizi sonucu Siirt'te hayatını kaybetti

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes'in acı haberinin ardından taziye mesajları gelirken Siirt'te vefat eden uzman çavuş kim, neden vefat etti araştırılmaya başlandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisine tedavi olmak amacıyla giden uzman çavuş, hastanede vefat ederken sevenlerini üzdü. Siirt'te olan acı olaydan sonra ölüm sebebi merak edilirken Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes'in kim olduğu da gündeme geldi.

SİİRT'TE VEFAT EDEN UZMAN ÇAVUŞ BAHRİ ERCİYES KİMDİR?

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisine gitmesiyle beraber 45 yaşındaki uzman çavuş, hastanenin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda ise ölüm sebebinin kalp krizi olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından başsağlığı mesajları paylaşıldı.