Jean Pormanove kimdir, neden öldü? Kick yayınında hayatını kaybetti

Kick platformunda gerçekleştirdiği uzun süreli canlı yayın sırasında uyurken hayatını kaybeden Pormanove’un ölümü, sosyal medyada paylaşıldı. Son günlerine dair videolarda aşağılanma ve şiddete maruz kalması ölümünün ardından tartışma konusu oldu. Jean Pormanove kimdir, neden öldü? araştırılıyor.

JEAN PORMANOVE KİMDİR?

Fransa’nın Nice kentinde, sosyal medya fenomeni ve yayıncı Raphael Graven, bilinen adıyla Jean Pormanove, 46 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa'da yayıncılık dünyasında tanınan isimlerden biriydi. 6 Ocak 1979 doğumlu olan Pormanove, Twitch, TikTok ve Kick gibi platformlarda 500 binden fazla takipçisiyle geniş bir kitleye hitap ediyordu.

Başlangıçta video oyunları üzerine yaptığı yayınlarla tanınan Pormanove, zamanla içeriğini ekstrem dayanıklılık testleri ve tartışmalı meydan okumalara kaydırdı. Özellikle “Lelokal” adlı yayın ekibiyle gerçekleştirdiği uzun süreli canlı yayınlar, hem büyük bir izleyici kitlesi çekti hem de sert eleştirilere yol açtı. Provokatif tarzı onu zaman zaman tartışmalı bir figür haline getirmişti.

JEAN PORMANOVE NEDEN ÖLDÜ?

Jean Pormanove, 17-18 Ağustos 2025 gecesi, Nice yakınlarındaki Contes’te kiralık bir dairede, Kick platformunda devam eden bir canlı yayın sırasında uyurken hayatını kaybetti.

Nice savcılığı, ölümün şüpheli olmadığını belirtse de kesin ölüm nedenini belirlemek için bir otopsi yapılacak.

Pormanove’un son yayınında, “10 gün 10 gece işkence” olarak adlandırılan bir maratonun parçası olduğu ve bu süreçte fiziksel şiddet, uyku yoksunluğu ve toksik madde tüketimi gibi aşırı koşullara maruz kaldığı iddia ediliyor.

Bu iddialar, sosyal medyada viral olan kliplerle desteklenirken, özellikle diğer yayıncılar Naruto ve Safine’in Pormanove’a yönelik kötü muamelesi büyük tepki topladı.

Fransız yetkililer, ölümün doğal nedenlerle mi yoksa yayın sürecindeki aşırı koşullardan mı kaynaklandığını araştırıyor.

KİCK YAYININDA HAYATINI KAYBEDEN FRANSIZ YAYINCI KİMDİR?

Jean Pormanove, Kick platformunda gerçekleştirdiği uzun süreli yayınlarla tanınan bir Fransız yayıncıydı. Diğer yayıncılar Naruto ve Safine izleyicilerin bağışlarıyla teşvik edilen ve sıklıkla fiziksel şiddet, aşağılanma ve ekstrem meydan okumalar içeren içeriklerle doluydu.

Ölüm anında, Pormanove’un yatakta hareketsiz yattığı ve diğer yayıncıların onu uyandırmaya çalıştığı anlar kaydedildi ancak yayın kısa süre sonra kesildi.