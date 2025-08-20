Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jean Pormanove kimdir, neden öldü? Kick yayınında hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi

Fransız yayıncı Jean Pormanove, Kick platformunda gerçekleştirdiği 10 günlük canlı yayın maratonu esnasında hayatını kaybetti. Ölümüne dair soruşturma başlatılırken yayıncının yayın esnasında maruz kaldığı şiddet ve aşağılanma görüntüleri sosya medyada gündem oldu. Jean Pormanove kimdir, neden öldü? İşte, Kick yayınının hayatını kaybeden Fransız yayıncı hakkındaki detaylar...

Kick platformunda gerçekleştirdiği uzun süreli canlı yayın sırasında uyurken hayatını kaybeden Pormanove’un ölümü, sosyal medyada paylaşıldı. Son günlerine dair videolarda aşağılanma ve şiddete maruz kalması ölümünün ardından tartışma konusu oldu. Jean Pormanove kimdir, neden öldü? araştırılıyor.

JEAN PORMANOVE KİMDİR?

Fransa’nın Nice kentinde, sosyal medya fenomeni ve yayıncı Raphael Graven, bilinen adıyla Jean Pormanove, 46 yaşında hayatını kaybetti. 

Fransa'da yayıncılık dünyasında tanınan isimlerden biriydi. 6 Ocak 1979 doğumlu olan Pormanove, Twitch, TikTok ve Kick gibi platformlarda 500 binden fazla takipçisiyle geniş bir kitleye hitap ediyordu. 

Başlangıçta video oyunları üzerine yaptığı yayınlarla tanınan Pormanove, zamanla içeriğini ekstrem dayanıklılık testleri ve tartışmalı meydan okumalara kaydırdı. Özellikle “Lelokal” adlı yayın ekibiyle gerçekleştirdiği uzun süreli canlı yayınlar, hem büyük bir izleyici kitlesi çekti hem de sert eleştirilere yol açtı. Provokatif tarzı onu zaman zaman tartışmalı bir figür haline getirmişti.

Jean Pormanove kimdir, neden öldü? Kick yayınında hayatını kaybetti - 1. Resim

JEAN PORMANOVE NEDEN ÖLDÜ?

Jean Pormanove, 17-18 Ağustos 2025 gecesi, Nice yakınlarındaki Contes’te kiralık bir dairede, Kick platformunda devam eden bir canlı yayın sırasında uyurken hayatını kaybetti.

Nice savcılığı, ölümün şüpheli olmadığını belirtse de kesin ölüm nedenini belirlemek için bir otopsi yapılacak.

Pormanove’un son yayınında, “10 gün 10 gece işkence” olarak adlandırılan bir maratonun parçası olduğu ve bu süreçte fiziksel şiddet, uyku yoksunluğu ve toksik madde tüketimi gibi aşırı koşullara maruz kaldığı iddia ediliyor.

Bu iddialar, sosyal medyada viral olan kliplerle desteklenirken, özellikle diğer yayıncılar Naruto ve Safine’in Pormanove’a yönelik kötü muamelesi büyük tepki topladı.

Fransız yetkililer, ölümün doğal nedenlerle mi yoksa yayın sürecindeki aşırı koşullardan mı kaynaklandığını araştırıyor. 

Jean Pormanove kimdir, neden öldü? Kick yayınında hayatını kaybetti - 2. Resim

KİCK YAYININDA HAYATINI KAYBEDEN FRANSIZ YAYINCI KİMDİR?

Jean Pormanove, Kick platformunda gerçekleştirdiği uzun süreli yayınlarla tanınan bir Fransız yayıncıydı. Diğer yayıncılar Naruto ve Safine izleyicilerin bağışlarıyla teşvik edilen ve sıklıkla fiziksel şiddet, aşağılanma ve ekstrem meydan okumalar içeren içeriklerle doluydu.

Ölüm anında, Pormanove’un yatakta hareketsiz yattığı ve diğer yayıncıların onu uyandırmaya çalıştığı anlar kaydedildi ancak yayın kısa süre sonra kesildi.

Sıkça Sorulan Sorular
Pormanove, 17-18 Ağustos 2025 gecesi, Kick platformunda 10 günlük bir canlı yayın maratonu sırasında uyurken hayatını kaybetti. Nice savcılığı, ölümün şüpheli olmadığını belirtse de otopsi sonuçları bekleniyor.
Kick, Twitch’e benzer bir canlı yayın platformudur ve 2022’de kurulmuştur. Daha az katı içerik denetim politikaları ve yayıncılara yüksek gelir paylaşımı sunmasıyla biliniyor.

 

