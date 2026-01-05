Yılın ilk Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. 2026 yılına girilmesiyle birlikte hem iç hem de dış politikada atılacak adımların ele alınacağı toplantı, kritik başlıklar nedeniyle yakından takip ediliyor. Kamuoyunca merak edilen ''Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, toplantıda neler görüşülecek?'' sorularının cevapları ise netleşti. İşte Kabine Toplantısı saati ve konu başlıkları...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, toplantıda neler görüşülecek merak edilirken toplantının ana gündem maddelerinden biri, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son hamleleri ve bu sürecin bölgesel ile küresel yansımaları olacak.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya dönük operasyon iddiaları ve Washington yönetiminin attığı adımların, Türkiye’nin dış politika perspektifi açısından değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile temas kuracağını açıklaması da gündemdeki bir diğer merak konusu oldu.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, toplantıda neler görüşülecek? Gündem Venezuela!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılının ilk Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Beştepe’de yapılacak toplantının bugün 5 Ocak Pazartesi günü saat 15.00’te başlaması planlanıyor. Toplantı 2026 yılına ilişkin ilk kapsamlı kabine buluşması olması nedeniyle yakından takip ediliyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine toplantısının gündeminde hem dış politika hem de iç gündeme dair kritik başlıklar yer alıyor. Toplantıda ABD’nin Venezuela’ya yönelik son adımları ve sürecin uluslararası yansımaları ana gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’deki gelişmeler ve Orta Doğu’daki son durum da ele alınacak. İç güvenlik başlığında ise terörle mücadele, Suriye sahasındaki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularının değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomi gündeminde ise yeni yıl hedefleri, enflasyonla mücadele süreci ve genel ekonomik görünüm Kabine üyeleri tarafından masaya yatırılacak.

