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Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum Oltu'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum Oltu&#039;da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Haziran günü akşama doğru meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde aramasını yaptı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla son dakika deprem haberlerine anlık olarak ulaşabilmekteyiz.

Bugün Oltu'da sarsıntı hisseden vatandaşlar depremin nerede ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Rasathane'de yer alan son depremler verileri aracılığıyla 3 Haziran'da olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşıyoruz. İşte son veriler...

Bugün 17.0'de Erzurum'un Oltu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Son veriler şöyle:

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum Oltu'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

3 Haziran günü ülkemizde meydana gelen sarsıntıların konumuna, şiddetine ve saatine anlık olarak erişebiliyoruz. Balıkesir, Van, Batman, Çanakkale, Tokat gibi illerde meydana gelen sarsıntılara ulaşabiliyoruz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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