Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum Oltu'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 17:32 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 17:38 - Güncelleme:

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3 Haziran günü akşama doğru meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde aramasını yaptı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla son dakika deprem haberlerine anlık olarak ulaşabilmekteyiz.