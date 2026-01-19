Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan N’Golo Kante için süreç giderek daha da karmaşık bir hal aldı. Sarı lacivertli yönetim, dünya futbolunun saygın orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Fransız yıldızı kadrosuna katmak için yoğun bir diplomasi yürütürken, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad cephesinden gelen son hamleler transferin önündeki en büyük engel oldu. Peki, Kante ne zaman İstanbul'a gelecek, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Kante transferinde son durum ve detaylar...

İddialara göre Fenerbahçe, 34 yaşındaki deneyimli futbolcuyla hem sözleşme süresi hem de mali şartlar konusunda el sıkışmış durumda. Kante’nin Avrupa futboluna dönme isteği ve rekabetçi bir ligde yeniden vitrine çıkma hedefi, sarı lacivertli kulübün projesini cazip hale getirdi. Fransız yıldızın, yüksek maaşlı tekliflere rağmen sportif hedefleri ön planda tutarak Fenerbahçe’yi tercih ettiği belirtiliyor. Peki, Kante ne zaman İstanbul'a gelecek?

KANTE NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan N’Golo Kante’nin İstanbul’a gelişi, Al Ittihad ile yürütülen resmi sürecin tamamlanmasına bağlı. Sarı lacivertli yönetimin Suudi Arabistan’da yaptığı görüşmelerin ardından transferin önündeki pürüzlerin giderilmesi halinde Kante’nin kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Sürecin önümüzdeki 48 saat içinde netlik kazanacağı ifade edilirken resmi onayların çıkması durumunda Fransız yıldız özel bir uçuşla Türkiye’ye gelecek.

KANTE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

N’Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye gelmeye son derece istekli olduğu belirtiliyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini net şekilde ifade ederken Fenerbahçe ile yapılan anlaşmaya da bağlı kalıyor.

Al Ittihad’ın yüksek maaşlı sözleşme yenileme teklifini geri çeviren Kante’nin, sarı lacivertli kulübü tercih etmesi transferde Fenerbahçe’nin elini güçlendirdi. Transfere dair nihai sonuç önümüzdeki günlerde netleşecek.

KANTE TRANSFER OLDU MU?

N’Golo Kante transferi henüz resmiyet kazanmadı. Fenerbahçe ile oyuncu tarafı arasında anlaşma sağlanmışken Al Ittihad’ın son anda bonservis talep etmesi sürecin uzamasına neden oldu. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, resmi imzaların atılması halinde transferin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

