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Kayseri'de düşen eğitim uçağı sonucunda 2 pilotun şehit olduğu kazanın nedeni henüz bilinmiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kayseri&#039;de düşen eğitim uçağı sonucunda 2 pilotun şehit olduğu kazanın nedeni henüz bilinmiyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayseri'de eğitim uçağının düşmesinin ardından vatandaşlar yaralı var mı araması yaparken bulunup bulunmadığını araştırdı. Neden olduğu henüz bilinmeyen uçak kazasının ardından uçak mı düştü, nerede soruları gündeme geldi.

Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan eğitim uçağının bugün düşmesi sonucunda vatandaşlar mürettebat bulundu mu sorusuna cevap aradı. MSB'den ilk açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

Kayseri'de düşen eğitim uçağının neden düştüğü henüz bilinmezken çalışmalar devam ediyor - 1. Resim

Mürettabattan henüz haber alınamazken çalışmalar devam ediyor. Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde gerçekleşen olay, SF-260D tipi bir eğitim uçağında meydana geldi. 

Gelişme yaşanmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz. Düşen uçaktan görüntüler şöyle:

Kayseri'de düşen eğitim uçağının neden düştüğü henüz bilinmezken çalışmalar devam ediyor - 2. Resim

Kayseri'de düşen eğitim uçağının neden düştüğü henüz bilinmezken çalışmalar devam ediyor - 3. ResimKayseri'de düşen eğitim uçağının neden düştüğü henüz bilinmezken çalışmalar devam ediyor - 4. ResimKayseri'de düşen eğitim uçağının neden düştüğü henüz bilinmezken çalışmalar devam ediyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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