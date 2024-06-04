Kayseri'de düşen eğitim uçağı sonucunda 2 pilotun şehit olduğu kazanın nedeni henüz bilinmiyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2024 10:32 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 10:42 - Güncelleme:

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Kayseri'de eğitim uçağının düşmesinin ardından vatandaşlar yaralı var mı araması yaparken bulunup bulunmadığını araştırdı. Neden olduğu henüz bilinmeyen uçak kazasının ardından uçak mı düştü, nerede soruları gündeme geldi.