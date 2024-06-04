Kayseri'de düşen eğitim uçağı sonucunda 2 pilotun şehit olduğu kazanın nedeni henüz bilinmiyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kayseri'de eğitim uçağının düşmesinin ardından vatandaşlar yaralı var mı araması yaparken bulunup bulunmadığını araştırdı. Neden olduğu henüz bilinmeyen uçak kazasının ardından uçak mı düştü, nerede soruları gündeme geldi.
Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan eğitim uçağının bugün düşmesi sonucunda vatandaşlar mürettebat bulundu mu sorusuna cevap aradı. MSB'den ilk açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:
"Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."
Mürettabattan henüz haber alınamazken çalışmalar devam ediyor. Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde gerçekleşen olay, SF-260D tipi bir eğitim uçağında meydana geldi.
Gelişme yaşanmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz. Düşen uçaktan görüntüler şöyle:
Kaynak: Türkiye Gazetesi