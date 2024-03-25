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Kızıl Goncalar dizisinde Seçkin'i 47 yaşındaki oyuncu Tuğrul Tülek canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızıl Goncalar dizisinde Seçkin&#039;i 47 yaşındaki oyuncu Tuğrul Tülek canlandırıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızıl Goncalar dizisinde Doktor Levent'in arkadaşı olan Seçkin kim, gerçek adı ne merak ediliyor. Tuğrul Tülek'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

Her pazartesi ekrana gelen Kızıl Goncalar'ın Seçkin'i Tuğrul Tülek'in hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

TUĞRUL TÜLEK KİMDİR?

Tuğrul Tülek, 23 Eylül 1976 tarihinde Bursa'da doğdu. Üniversite eğitimini 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Bir süre sonra Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümüne başlayarak 2006 yılında mezun oldu. Polonya'da oyunculuk eğitimi aldı.  2015 yılında Afife Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Erken Oyuncu ödülünü "İki Kişilik Yaz" tiyatro oyunuyla kazandı. Kalp Ağrısı, Hatırla Gönül, Vatanım Sensin, Avlu, Camdaki Kız gibi dizilerde oynadı. Oynadığı pek çok tiyatro oyununun yanı sıra tiyatroda yönetmenlik de yaptı. Kızıl Goncalar dizisinde Seçkin'i 47 yaşındaki oyuncu Tuğrul Tülek canlandırıyor - 1. Resim

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 Karamel

2008 Sınıf

2010 Kalp Ağrısı

2010 Mükemmel Çift

2011 Karakol

2011-2012 Keşanlı Ali Destanı

2015 Hatırla Gönül

2016 Vatanım Sensin

2018 Avlu

2021-2023 Camdaki Kız

2023 Ruhun Duymaz

2023 Deneme Çekimi

2023 Kızıl Goncalar

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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