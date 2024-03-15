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Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri kim? Kaan Taşener kimdir, kaç yaşında?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Doğa&#039;nın yeni partneri kim? Kaan Taşener kimdir, kaç yaşında?
Kızılcık Şerbeti, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın yeni partneri Kaan Taşener olacak. 57. bölümde diziye girecek olan Taşener, Doğa'nın hayatına girecek zengin iş adamı olarak tanıtıldı. Kaan Taşener'in hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı diziler merak ediliyor. İşte, detaylar...

Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri kim? Kaan Taşener kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Show TV'de her cuma ekrana gelen Kızılcık Şerbeti yayınlandığı günden bugüne gündemde kalmaya devam ediyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizide Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin partneri olarak hikayeye dahil olacak isim konuşuluyor. Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA'NIN YENİ PARTNERİ KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın yeni partneri oyuncu Kaan Taşaner oldu. 

KAAN TAŞENER KİMDİR? 

23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da doğan Kaan Taşener oyuncu Sacide Taşener'in oğludur. Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. 2004 yılına kadar çeşitli tiyatro oyunlarından rol aldı. Ardından televizyonda çeşitli projelerde konuk oyuncu olarak yer alan Taşener ilk büyük çıkışını 2010 yılında Fatmagül'ün Suçu Ne dizisiyle yakaladı. Devamında Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul dizilerinde yer aldı. Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri kim? Kaan Taşener kimdir, kaç yaşında? - 1. Resim

KAAN TAŞENER DİZİLERİ 

2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012-2013 Kuzey Güney

2013-2014  Kayıp

2014-2016, 2019 Diriliş Ertuğrul

2016  Rengarenk

2018  Mehmetçik Kut'ül Amare

2018 Şahin Tepesi  2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu 

2021-2022 Kanunsuz Topraklar

2022  Gecenin Ucunda

2023  Başım Belada   

2024- Kızılcık Şerbeti   

KAAN TAŞENER KAÇ YAŞINDA? 

1979 doğumlu Kaan Taşener, 44 yaşındadır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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