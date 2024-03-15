Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri kim? Kaan Taşener kimdir, kaç yaşında?
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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın yeni partneri Kaan Taşener olacak. 57. bölümde diziye girecek olan Taşener, Doğa'nın hayatına girecek zengin iş adamı olarak tanıtıldı. Kaan Taşener'in hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı diziler merak ediliyor. İşte, detaylar...
Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri kim? Kaan Taşener kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Show TV'de her cuma ekrana gelen Kızılcık Şerbeti yayınlandığı günden bugüne gündemde kalmaya devam ediyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizide Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin partneri olarak hikayeye dahil olacak isim konuşuluyor. Detaylar haberimizde...
KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA'NIN YENİ PARTNERİ KİM?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın yeni partneri oyuncu Kaan Taşaner oldu.
KAAN TAŞENER KİMDİR?
23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da doğan Kaan Taşener oyuncu Sacide Taşener'in oğludur. Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. 2004 yılına kadar çeşitli tiyatro oyunlarından rol aldı. Ardından televizyonda çeşitli projelerde konuk oyuncu olarak yer alan Taşener ilk büyük çıkışını 2010 yılında Fatmagül'ün Suçu Ne dizisiyle yakaladı. Devamında Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul dizilerinde yer aldı.
KAAN TAŞENER DİZİLERİ
2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne?
2012-2013 Kuzey Güney
2013-2014 Kayıp
2014-2016, 2019 Diriliş Ertuğrul
2016 Rengarenk
2018 Mehmetçik Kut'ül Amare
2018 Şahin Tepesi 2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu
2021-2022 Kanunsuz Topraklar
2022 Gecenin Ucunda
2023 Başım Belada
2024- Kızılcık Şerbeti
KAAN TAŞENER KAÇ YAŞINDA?
1979 doğumlu Kaan Taşener, 44 yaşındadır.