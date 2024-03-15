Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri kim? Kaan Taşener kimdir, kaç yaşında?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 17:49 - Güncelleme: 15 Mart 2024 17:52 - Güncelleme:

Kızılcık Şerbeti, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın yeni partneri Kaan Taşener olacak. 57. bölümde diziye girecek olan Taşener, Doğa'nın hayatına girecek zengin iş adamı olarak tanıtıldı. Kaan Taşener'in hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı diziler merak ediliyor. İşte, detaylar...