Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor - Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...
Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maç Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek. Konyaspor, evinde ağırlayacağı Gaziantep'e yenilmek istemiyor. İki takım daha önce tam 24 kez karşılaştı. Bu maçların 10’unu Konyaspor kazanırken, Gaziantep FK sahadan 9 kez galibiyetle ayrıldı. Futbolseverler gözünü bu akşama çevirdi, peki Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar ve son gelişmeler...
KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Gaziantep FK maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
KONYASPOR - GAZİANTEP MUHTEMEL İLK 11'LERİ
KONYASPOR: Bahadır Güngördü, Andzouana, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Umut Nayir
GAZİANTEP FK: Dioudis, Kulasin, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Boateng