KOSGEB Girişimci Destek Programı 2026 Nisan dönemiyle birlikte yeniden başvurulara açıldı. Girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanırken, başvuru takvimi de netleşti. Kadın ve genç girişimcilere yönelik ek finansman imkanları da dikkat çekiyor. Destek tutarları ve başvuru süreci girişimciler tarafından yakından takip ediliyor.

KOSGEB tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı, 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başlamasıyla birlikte yeniden yoğun ilgi görmeye başladı. Program kapsamında hem yeni iş kurmak isteyenler hem de işletmesini geliştirmeyi hedefleyen girişimcilere çeşitli destekler sağlanıyor.

Başvuru süreci, destek tutarları ve geri ödeme koşulları ise girişimcilik planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle faizsiz kredi imkanı ve yüksek üst limitler, programı öne çıkaran unsurlar arasında bulunuyor. Açıklanan takvim doğrultusunda başvurular belirli tarihler arasında alınacak.

KOSGEB KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEB kredisi ve desteklerinden yararlanmak isteyen girişimcilerin öncelikle belirlenen başvuru süreci içinde programlara kayıt yaptırması gerekiyor. Başvurular, KOSGEB’in resmi sistemi üzerinden online olarak alınırken, adayların projeleri belirli kriterlere göre değerlendiriliyor.

Değerlendirme sürecinde projeler puanlanarak sıralamaya alınıyor. Ülke genelinde ilk 1000, il bazında ilk 6 proje jüri değerlendirmesine davet edilecek. Jüri ve kurul puanlarının ortalamasına göre yapılan sıralamada; ülke genelinde ilk 500, İl bazında ilk 3 proje destek almaya hak kazanacak. İsteyen kadın veya genç girişimciler yalnızca Kredi Finansman Desteğinden yararlanabilecek. Jüri puanı 50 ve üzeri olup sıralamaya giremeyen kadın veya genç girişimciler ise Kredi Finansman Desteği'nden faydalanabilecek.

KOSGEB KREDİSİ SON BAŞVURU NE ZAMAN?

KOSGEB Girişimci Destek Programı 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 20 Nisan 2026 tarihinde başladı. Başvurular, 8 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte girişimcilerin projelerini sisteme yükleyerek başvurularını tamamlaması gerekiyor.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ NE KADAR, GERİ ÖDEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere;

1,5 milyon TL’ye kadar, %80 oranında, geri ödemeli destek verilecek.

Girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması halinde destek üst limiti 150 bin TL artırılacak.

Destek kapsamında işletmelerin; personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları) giderleri karşılanacak.

Kredi Finansman Desteği kapsamında ise; 1 milyon TL’ye kadar işletme sermayesi desteği sağlanacak, Kredi anlaşmalı bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Kredi finansman maliyetinin %50’si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanacak, Azami kredi vadesi 36 ay olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası