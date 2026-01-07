KPSS/2 tercih sonuçları için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) merkezi atama sonuçları açıklandı. KPSS terci sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. KPSS tercih sonuçlarıyla, adaylar yerleştirildikleri kadro ve kurum bilgilerine ulaşabiliyor.

KPSS/2 tercih sonuçları için beklenen duyuru geldi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2025/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

KPSS/2 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM merkezi atama sonuç sorgulama ekranı

ÖSYK KPSS TERCİH SONUÇ DUYURUSU

KPSS tercih sonuç duyurusunda; "18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SAYISAL BİLGİLERİ

ÖSYM KPSS tercih sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri de paylaştı. Merkezi atamalarda 121.561 lisans öğrencisi, 98.829 ön lisans mezunu atandı.

KPSS/2 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM merkezi atama sonuç sorgulama ekranı

KPSS A GRUBU - B GRUBU NEDİR?

Yönetmelik'te, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar,başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

11:04

Haberle İlgili Daha Fazlası