Başrollerini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın paylaştığı Küçük Esnaf filmi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak filmin detayları belli oldu.

KÜÇÜK ESNAF KONUSU NEDİR?

Mahallede sakin bir çilingir olarak yaşayan Berhudar, babasının tefecilere olan borcunu ödeyemeyince mafyadan 100 bin lira borç alır. Borcunu ödemenin yollarını ararken tanıştığı genç ve güzek bir kadın, hayatını daha da karmaşık bir hâle getirir.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Ahmet Arslan – Kamil

