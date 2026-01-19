Küçük Esnaf filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekrana geliyor
2016 yapımı Türk komedi filmi olan Küçük Esnaf'ın yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor. Bu akşam ekrana gelecek film ilgili olarak "Küçük Esnaf filmi konusu ne, oyuncuları kimler?" soruları gündemde.
Başrollerini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın paylaştığı Küçük Esnaf filmi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak filmin detayları belli oldu.
KÜÇÜK ESNAF KONUSU NEDİR?
Mahallede sakin bir çilingir olarak yaşayan Berhudar, babasının tefecilere olan borcunu ödeyemeyince mafyadan 100 bin lira borç alır. Borcunu ödemenin yollarını ararken tanıştığı genç ve güzek bir kadın, hayatını daha da karmaşık bir hâle getirir.
KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Ahmet Arslan – Kamil