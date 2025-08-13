Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Küçük Esnaf nerede çekildi, oyuncuları kim?

Küçük Esnaf nerede çekildi, oyuncuları kim?

- Güncelleme:
Küçük Esnaf nerede çekildi, oyuncuları kim?
Küçük Esnaf, Komedi, Türkiye, İstanbul, 2016, Haber
Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Küçük Esnaf filmi çekim mekanları ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın başrolünde yer aldığı film yeniden gündemde.

2016 yılında vizyona giren ve seyirciden büyük beğeni toplayan Küçük Esnaf filmi, televizyonda yayınlanmasıyla bir kez daha dikkat çekti. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği komedi türündeki film hakkında 'Küçük Esnaf nerede çekildi, oyuncuları kim?' araştırmaları yapılıyor. 

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri, İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştirildi.

Film, özellikle Kadırga, Samatya ve Ağva gibi mekanlarda çekildi.

Küçük Esnaf nerede çekildi, oyuncuları kim? - 1. Resim

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Küçük Esnaf, güçlü ve renkli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. 

Başrollerde İbrahim Büyükak (Berhudar Bakır), Zeynep Koçak (Avukat Ezel), Gupse Özay (Burcu), Cengiz Bozkurt (Fahrettin) ve Cezmi Baskın (Hüseyin) yer alırken, yan rollerde Ünal Yeter (Salih), Olgun Toker (Oktay), Beyti Engin (Dalyan), Erdal Tosun (Haydar), Kaan Yılmaz (Caner), Hasan Aslan Giray (Taksici), Kadir Polatçı (Bekir) ve Ahmet Arslan (Kamil) gibi isimler dikkat çekiyor.

Küçük Esnaf nerede çekildi, oyuncuları kim? - 2. Resim

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NE?

Film, mahalle çilingiri Berhudar’ın babasının tefecilere olan borcu nedeniyle mafyaya 100 bin lira borçlanması ve bu süreçte genç bir kadınla tanışarak içine düştüğü komik ve aksiyon dolu maceraları anlatıyor.

Küçük Esnaf nerede çekildi, oyuncuları kim? - 3. Resim

KÜÇÜK ESNAF NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Küçük Esnaf, 2016 yılının Nisan ayında vizyona girdi. Film, komedi ve aksiyon türündeki hikayesiyle geniş bir seyirci kitlesinden beğeni topladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump'tan Putin'e açık tehdit! "Rusya ağır sonuçlarla karışılır"
