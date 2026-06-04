Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 569 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayımlanan ilanda branş dağılımı ve başvuru takvimi de yer aldı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hangi branşlarda yapılacak, başvuru süreci nasıl ilerleyecek?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 569 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilana göre personel alımları, KPSS puan sıralaması ve sözlü sınav yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Lise, ön lisans ve lisans mezunlarını kapsayan alım kapsamında yüzlerce aday kamu kurumlarında çalışma fırsatı elde edecek. Bakanlık, başvuru süreci ve kadro dağılımına ilişkin detayları da açıkladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını 15 Haziran 2026 ile 29 Haziran 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapabilecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda Kariyer Kapısı üzerinden alınacak, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alacak! Branş dağılımı ve başvuru tarihleri duyuruldu



MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ALIMLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın personel alımı kapsamında merkez teşkilatına 502, taşra teşkilatına ise 67 olmak üzere toplam 569 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Merkez teşkilatındaki alımlar KPSS puan üstünlüğüne göre sınavsız gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 128 büro personeli, 106 koruma ve güvenlik görevlisi, 264 destek personeli (temizlik) ile 4 teknik destek personeli (boyacı ve yalıtımcı) alınacak.

TAŞRA TEŞKİLATINA YAPILACAK ALIMLAR

Taşra teşkilatında yapılacak 67 kişilik alım ise KPSS puanı sonrasında gerçekleştirilecek sözlü sınavla belirlenecek. Bu kapsamda 13 arkeolog, 6 müze araştırmacısı, 16 mühendis, 4 mimar ve 28 tekniker/teknisyen istihdam edilecek.

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