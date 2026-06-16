Kültür ve Turizm Bakanlığı 72 sözleşmeli personel alacak. Başvuru şartları ve sürecin ayrıntıları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 72 personel alımı başvuruları hangi branşlarda yapılacak, başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımına ilişkin ilan paylaştı. Peki Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler, kaç kişi alınacak? Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru süreci için son gün ne zaman?

KÜLTÜR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM TARİHİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları, 19 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adayların belirlenen tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

KÜLTÜR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

- Türk vatandaşı olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

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