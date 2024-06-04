Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran aralığında hesaplara geçmiş olacak

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği haberi verdi. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatar, hesaplara geçer gibi aramalar yapılırken detaylar belli oldu. 10-14 Haziran'da ikramiyeler hesaplara geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ve Kurban bayramlarında Ödediğimiz emekli ikramiyesi 2024 yılı itibariyle %50 artışla 3.000 liraya çıktı." sözleri ile bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi duyurdu. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ikramiyeler erken yatar mı araştırılmıştı.

4 Haziran günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından ikramiyelerin yatacağı tarih belli oldu. Recep Tayyip Erdoğan bu akşam yaptığı açıklamanın ardından 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurmuş oldu.

Yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız.

Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimizi ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik."

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatilin uzatıldığını şu sözlerle duyurdu:

"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz."

Perşembe ve cuma günlerinin tatile eklenmesinin ardından kamu çalışanları 9 gün tatil yapacak.