2026 Kurban Bayramı için tarih ve tatil beklentisi netleşmeye başladı. Mayıs ayının sonuna denk gelen bayram öncesi gözler tatil süresi ve muhtemel idari izin kararına çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı 2026 tarihleri, Ramazan Bayramı’nın ardından yeniden gündeme geldi. Bayramın hangi günlere denk geldiği ve tatilin uzatılıp uzatılmayacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor.

Dini günler takvimine göre 2026 yılında Kurban Bayramı, mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayramın hafta içine denk gelmesi ise uzun tatil ihtimalini beraberinde getirdi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Bayramın diğer günleri ise sırasıyla 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi olarak idrak edilecek. Böylece Kurban Bayramı, hafta ortasında başlayıp hafta sonuna kadar devam edecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı resmi tatili normal şartlarda arefe günü yarım gün olmak üzere toplam 4,5 gün olarak uygulanıyor. Bu yıl da mevcut takvime göre benzer bir tatil süresi öngörülüyor.

Ancak bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle tatilin 9 güne uzatılması ihtimali de gündemde yer alıyor. Eğer 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı yarım gün idari izin kapsamına alınırsa, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük bir tatil oluşabilecek. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Terviye Günü

25 Mayıs 2026 Pazartesi

8 Zilhicce 1447

Arefe Günü

26 Mayıs 2026 Salı

9 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 1. Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba

10 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 2. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe

11 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 3. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma

12 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 4. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi

13 Zilhicce 1447

Hicri Yılbaşı Gecesi

15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı

29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448

Hicri Yılbaşı Günü

16 Haziran 2026 Salı

1 Muharrem 1448

Aşûre Gecesi

24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe

9 / 10 Muharrem 1448

Aşûre Günü

25 Haziran 2026 Perşembe

10 Muharrem 1448

Mevlid Kandili

24 Ağustos 2026 Pazartesi

11 Rebiulevvel 1448

Üç Ayların Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448

Regaib Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448

Haberle İlgili Daha Fazlası