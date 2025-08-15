Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lale Onuk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berkan Karabulut ile evleniyor

Sosyal medya fenomenlerinden Lale Zuzanna Onuk, Berkan Karabulut ile dünya evine giriyor. Magazin camiasının yakından takip ettiği düğün öncesi Lale Onuk'un kimliği araştırılıyor. Peki Lale Onuk kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor Berkan'ın müstakbel eşi ile ilgili merak edilenler...

Güzellik yarışmalarından dijital içerik üreticiliğine kadar çok sayıda alanda adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Lale Onuk bu akşam Survivor yarışması ile tanınan Berkan Karabulut ile evleniyor. Lale Onuk'un ne iş yaptığı ve yaşı araştırılmaya başlandı bile.. Lale Onuk ile ilgili merak edilenleri bu haberde sizler için derledik.  

LALE ONUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında dünyaya gelen Lale Zuzanna Onuk, hem Türk hem de Polonya kökenlerine sahiptir. Babası Türk, annesi ise Polonya asıllıdır. Onuk, İstanbul'da doğup büyümüştür. Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesi'nde psikoloji okumuştur. 

LALE ONUK NE İŞ YAPIYOR?

Lale Onuk kariyerine güzellik yarışmaları ile başladı. Onuk, bu alandaki deneyimlerini dijital içerik üreticiliğiyle birleştirerek büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Onuk, çeşitli konularda içerikler üretiyor.   

LALE ONUK KİMLE EVLENİYOR?

Lale Onuk, Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını duyuran Berkan Karabulut ile bu akşam dünya evine girecek. Çift, düğün tarihlerini günler öncesinden Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

