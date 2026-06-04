Dünya çapında sergilediği sahne şovları ile küresel bir hayran kitlesine ulaşan Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, bu kez köyündeki görüntülerle gündeme geldi. Ünlü sanatçı, samimi tavırlarıyla takdir topladı ve binlerce yorum aldı. Peki, DJ Mahmut Orhan kimdir?

Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan 11 Ocak 1993, Bursa doğumlu. DJ'lik hayatına 16 yaşındayken başladı. Çalışmaları deep house, indie dance ve nu disco üzerine olan Orhan, müzik sektörüne ilk adımını 2011'de attı. 2012'de "Little Buddha 5", "Fringe", "Siddharta Dubai" ve "Céiron" parçalarını yayımladı.

Kendine özgü doğu batı sentezinde parçalar yaratan Orhan, Doğu enstrümanları ile Batı müziğini harmanlamaktadır. İlk albümü olan Chilai'yi 2014'te Beachside Records aracılığıyla çıkarttı ve derleme albüm yayımlayan en genç Türk oldu. "Feel" parçası ile pek çok ülkedeki listelerde ilk 10 içerisinde yer aldı.

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