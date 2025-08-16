Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri!
İspanya LaLiga’nın 2025-2026 sezonu açılış haftasında Barcelona, Mallorca deplasmanında sahaya çıkıyor. Futbolseverler, bu heyecanlı mücadelenin yayın detaylarını ve başlama saatini araştırıyor. Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda?
MALLORCA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mallorca-Barcelona maçı, Türkiye’de S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, S Sport Plus’ın mobil uygulaması, web sitesi veya akıllı TV uygulamaları aracılığıyla izlenebilecek.
MALLORCA BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Mallorca-Barcelona maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi 20.30'da Visit Mallorca Stadyumu’nda oynanacak. LaLiga’nın 1. haftasında gerçekleşecek bu mücadele, Türkiye'de S Sport aracılığıyla izleyicilerle buluşuyor.
