Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri!

Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda? futbolseverlerin gündeminde. LaLiga’da yeni sezon heyecanı tüm hızıyla başlarken Mallorca ile Barcelona arasındaki karşılaşma yakından takip ediliyor.

MALLORCA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca-Barcelona maçı, Türkiye’de S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, S Sport Plus’ın mobil uygulaması, web sitesi veya akıllı TV uygulamaları aracılığıyla izlenebilecek.

MALLORCA BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mallorca-Barcelona maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi 20.30'da Visit Mallorca Stadyumu’nda oynanacak. LaLiga’nın 1. haftasında gerçekleşecek bu mücadele, Türkiye'de S Sport aracılığıyla izleyicilerle buluşuyor.