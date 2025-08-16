Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandı
Göztepe, Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, Futbol, İzmir, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, İzmir’de futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Taraftarlar, takımların sahaya süreceği kadroları ve maçın yayın detaylarını merak ediyor. Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu gündemde.

2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonu tüm heyecanıyla devam ederken, Fenerbahçe’nin Göztepe deplasmanındaki mücadelesi futbolseverlerin odak noktası. İlk haftası ertelenen sarı-lacivertlilerin sezona nasıl bir başlangıç yapacağı ve Göztepe’nin evindeki performansı, maç öncesi en çok konuşulan konular arasında.

GÖZTEPE FENERBAHÇE İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu:

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson
 
Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran

Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandı - 1. Resim

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR? 

Göztepe-Fenerbahçe maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Hakem Yasin Kol’un yöneteceği maçta yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal, dördüncü hakem ise Alper Akarsu olacak.

Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandı - 2. Resim

FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR SAKAT VEYA EKSİK?

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao sakatlıkları, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic ise kadroda yer almıyor. Mourinho’nun rotasyon yapması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

