Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandı

2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonu tüm heyecanıyla devam ederken, Fenerbahçe’nin Göztepe deplasmanındaki mücadelesi futbolseverlerin odak noktası. İlk haftası ertelenen sarı-lacivertlilerin sezona nasıl bir başlangıç yapacağı ve Göztepe’nin evindeki performansı, maç öncesi en çok konuşulan konular arasında.

GÖZTEPE FENERBAHÇE İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu:

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Göztepe-Fenerbahçe maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Hakem Yasin Kol’un yöneteceği maçta yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal, dördüncü hakem ise Alper Akarsu olacak.

FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR SAKAT VEYA EKSİK?

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao sakatlıkları, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic ise kadroda yer almıyor. Mourinho’nun rotasyon yapması bekleniyor.