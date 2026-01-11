Manisa, 11 Ocak 2026 Pazar günü sabaha karşı art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre merkez üssü Yunusemre olan depremler, kısa aralıklarla yaşandı. Birçok kişi ''Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte Manisa deprem son dakika verileri ve son depremler listesi...

Manisa deprem ile güne başladı. Yaşanan sarsıntılar çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren depremle ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte 11 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Manisa deprem son dakika! 11 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi



MANİSA’DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

AFAD verilerine göre, Manisa’daki en güçlü sarsıntı saat 04.33’te kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 9.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Merkez üssünün Yunusemre ilçesi olduğu deprem, Manisa kent merkeziyle birlikte İzmir ve Balıkesir’in bazı bölgelerinde de hissedildi.

Depremin ardından bölgede hareketlilik devam etti. Saat 05.54’te yine Manisa’da meydana gelen ikinci depremde büyüklük 3.3 olarak açıklandı.

11 OCAK AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID

11-01-2026 05:31:26 36.9575 28.0672 7 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.58 km] Milas (Muğla) 702723 11-01-2026 05:05:10 39.2253 28.1403 7 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 702721 11-01-2026 05:03:23 38.2839 38.7889 7.11 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 702722 11-01-2026 04:36:48 38.2242 38.0703 9 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 702720 11-01-2026 04:34:54 39.215 28.1625 7 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 702719 11-01-2026 04:33:15 39.6181 26.1028 8.41 ML 1.6 Ege Denizi - [07.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 702718 11-01-2026 04:26:19 39.2278 28.1511 7.46 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 702716 11-01-2026 04:05:48 39.2592 29.0094 8.92 ML 1.5 Simav (Kütahya) 702717 11-01-2026 03:59:18 40.8767 31.6997 8.85 ML 2.3 Merkez (Bolu) 702715 11-01-2026 03:53:15 38.9844 25.8064 10.6 ML 1.9 Ege Denizi - [59.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 702714 11-01-2026 03:23:23 37.9694 30.2081 7 ML 1.4 Keçiborlu (Isparta) 702711 11-01-2026 03:22:24 38.2697 38.7886 10.69 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 702713 11-01-2026 03:22:07 38.7606 27.1225 6.94 ML 1.8 Aliağa (İzmir) 702710 11-01-2026 03:18:19 38.3881 39.0436 7 ML 0.8 Sivrice (Elazığ) 702712 11-01-2026 03:01:29 38.7667 27.1544 11.38 ML 1.8 Yunusemre (Manisa) 702709

