Manisa Yunusemre ilçesinde ekmek 5 TL'den, su ise 1 TL'den satılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesinde Halk Ekmek projesi başlatılacağı açıklandı. İlerleyen zamanlarda 17 ilçeye yayılacak olan proje kapsamında ekmek 5 TL'den, su ise 1 TL'den satılacak.

Manisa'da halk ekmek projesi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in açıklamalarına göre ekmek 5 TL'den, su ise 1 TL'den satılacak.

Vatandaşlar tarafından Manisa'da 1 TL'ye su ve 5 TL'ye ekmek alınabilecek yerler merak ediliyor.

MANİSA HALK EKMEK NEREDE?

Halk Ekmek uygulaması ilk olarak pilot bölge seçilen Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayacak.

İlerleyen zamanlarda proje 17 ilçeye yayılacak.

MANİSA 1 TL'YE SU NEREDE SATILIYOR?

Manisa'da 1 TL'ye su Halk Ekmek noktalarına ilk olarak Yunusemre ilçesinde satılacak.

Halk Ekmek projesi kapsamında satılan 1 TL'ye su uygulaması ilerleyen zamanlarda diğer ilçelerde de uygulanacak.

MANİSA 5 TL'YE EKMEK NEREDE SATILIYOR?

Belediye Başkanı Zeyrek'in açıkladığı bilgilere göre Halk Ekmek uygulaması ilk olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayacak.

5 TL'ye vatandaşlar şimdilik sadece bu bölgede bulunan Halk Ekmek noktalarından ekmek alabilecek.

MANİSA 1 TL'YE EKMEK VE 5 TL'YE SU NE ZAMAN SATILACAK?

Belediye Başkanı Zeyrek uygulamanın ne zaman başlayacağı ile ilgili "Önümüzdeki haftadan itibaren söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu ekmek de 5 lira oluyor" dedi.