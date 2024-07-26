Manisa Yunusemre ilçesinde ekmek 5 TL'den, su ise 1 TL'den satılacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesinde Halk Ekmek projesi başlatılacağı açıklandı. İlerleyen zamanlarda 17 ilçeye yayılacak olan proje kapsamında ekmek 5 TL'den, su ise 1 TL'den satılacak.
Manisa'da halk ekmek projesi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılıyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in açıklamalarına göre ekmek 5 TL'den, su ise 1 TL'den satılacak.
Vatandaşlar tarafından Manisa'da 1 TL'ye su ve 5 TL'ye ekmek alınabilecek yerler merak ediliyor.
MANİSA HALK EKMEK NEREDE?
Halk Ekmek uygulaması ilk olarak pilot bölge seçilen Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayacak.
İlerleyen zamanlarda proje 17 ilçeye yayılacak.
MANİSA 1 TL'YE SU NEREDE SATILIYOR?
Manisa'da 1 TL'ye su Halk Ekmek noktalarına ilk olarak Yunusemre ilçesinde satılacak.
Halk Ekmek projesi kapsamında satılan 1 TL'ye su uygulaması ilerleyen zamanlarda diğer ilçelerde de uygulanacak.
MANİSA 5 TL'YE EKMEK NEREDE SATILIYOR?
Belediye Başkanı Zeyrek'in açıkladığı bilgilere göre Halk Ekmek uygulaması ilk olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayacak.
5 TL'ye vatandaşlar şimdilik sadece bu bölgede bulunan Halk Ekmek noktalarından ekmek alabilecek.
MANİSA 1 TL'YE EKMEK VE 5 TL'YE SU NE ZAMAN SATILACAK?
Belediye Başkanı Zeyrek uygulamanın ne zaman başlayacağı ile ilgili "Önümüzdeki haftadan itibaren söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu ekmek de 5 lira oluyor" dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi