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Haberler > Ekonomi > Dev proje başlıyor! Bu ilde ekmek 5 liradan, su 1 liradan satılacak

Dev proje başlıyor! Bu ilde ekmek 5 liradan, su 1 liradan satılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dev proje başlıyor! Bu ilde ekmek 5 liradan, su 1 liradan satılacak

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek projesi başlıyor. Pilot bölge olarak Yunusemre’de başlayacak olan proje ilerleyen zamanlarda 17 ilçeye yayılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Önümüzdeki haftadan itibaren söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu ekmek de 5 lira oluyor” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek vatandaşlara uygun fiyatla ekmek sunacak. Halkın yararına olan projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ile yapılan protokol ile Yunusemre ilçesinde Halk Ekmek satışına başlayacak. Pilot bölge olarak Yunusemre ilçesinde başlayacak olan Halk Ekmek projesi daha sonra 17 ilçeye yayılarak devam edecek.

Dev proje başlıyor! Bu ilde ekmek 5 liradan, su 1 liradan satılacak - 1. Resim

HALK EKMEK, KENT LOKANTASI, HALK MANDIRASI 

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Halk Ekmek projesi için protokol imzaladı. Halk Ekmeği de önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçireceklerini belirten Başkan Zeyrek, “Söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu, ekmek de 5 lira oluyor. Bunu da vatandaşımıza sağlıkla sunacağız” dedi. Başkan Zeyrek, şöyle konuştu; “İlk olarak Yunusemre Belediyemizde pilot bölgemizde başlayacağız. Sonrasında 17 ilçemizde de halk ekmeği sağlıklı, aynı lezzetle ve çok uygun fiyata vatandaşımıza sunmuş olacağız. Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazıdır Halk Ekmek, sonrasında da Kent Lokantası’nı en hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Az önce de Semih Balaban ile yaptığımız bir diğer protokol ile de artık halkın mandırası Halk Mandıra da hayata geçiyor. Yunusemre Belediyesi’nin tesislerinde Büyükşehir Belediyesi’nin üretimiyle birlikte vatandaşımıza süt ürünlerini en ekonomik, en lezzetli, en sağlıklı şekilde başkanımla birlikte sunacağız.”

Dev proje başlıyor! Bu ilde ekmek 5 liradan, su 1 liradan satılacak - 2. Resim

BALABAN: BÜFELERİN DEVİRLERİNİ YAPTIK

Başlayacak olan proje için devirleri gerçekleştirdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Bugün güzel bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız sözünü tutuyor. Halk Ekmek her yerde olacak dedi ve Yunusemre’yi pilot bölge seçti. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok iyi işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden dolayı Halk Ekmek üretiminden satışından çekiliyoruz. Büfelerimizi zevkle Büyükşehir Belediye Başkanımıza devrediyoruz. Bundan sonra da her konuda onun destekçisi olacağız. Kendisi de bize destek oluyor. Karşılıklı iyi ilişkiler içinde Büyükşehir Belediyesi’nin başarısı da, Yunusemre Belediyesi’nin başarısı da CHP’ye yazıyor. Biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Yunusemre Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi hiçbir şey fark etmiyor. Ben Ferdi Zeyrek başkanıma güzel halkçı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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