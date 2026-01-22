Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 22 Ocak tarihli raporunun ardından Manisa'da hava durumu gündeme geldi. MGM tarafından paylaşılan son verilere bakıldığında, kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösteriyor.

22 Ocak Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son raporla beraber Manisa'da hava durumu belli oldu. Günün ilk saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu kentte sıcaklık 7 derece civarında seyrederken, gün içinde kuvvetli sağanak uyarısıyla öne çıktı. Nem oranının yüksek, rüzgarın ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

MANİSA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM verilerine bakıldığında Manisa'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7,3 derece olarak kaydedildi. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışı etkili olması beklenirken, sıcaklığın öğle saatlerinde 13-14 dereceye kadar çıkması, akşam saatlerinden itibaren ise yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA SAATLİK HAVA DURUMU

09.00 - 12.00: Sağanak yağışlı, 9°C

12.00 – 15.00: Kuvvetli sağanak yağışlı, 13°C

15.00 – 18.00: Sağanak yağışlı, 14°C

18.00 – 21.00: Yağışlı, 10°C

21.00 – 24.00: Yağışlı, 9°C

Manisa'da nem oranı gün boyunca %70 ile %96 arasında değişeceğini tahmin ediliyor. Ayrıca rüzgârın ortalama 2-6 km/s hızında, yer yer ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

