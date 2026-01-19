Marmara Bölgesi genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, İstanbul’da günlük hayatı ve ulaşımı ciddi şekilde zorlaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından paylaşılan son değerlendirmeler takip edilirken ''İstanbul'da kar devam edecek mi, kaç gün kar yağacak?'' soruları da gündemde yerini buldu. İşte İstanbul haftalık hava durumu tahminleri...

AKOM’un paylaştığı haftalık tahminlere göre İstanbul’da salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında yükseliş görülecek. Haftanın ilk günlerinde en düşük sıcaklık 3 derece civarında seyrederken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların 14-15 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar devam edecek mi, kaç gün kar yağacak?

İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji ve AKOM tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre İstanbul’da etkili olan kar yağışı bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edecek. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının merkezde 1, yüksek kesimlerde ise eksi derecelere kadar düşmesi nedeniyle kar ve karla karışık yağmur geçişleri görülecek. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yağışın yağmura dönmesi beklenirken, kar yağışının şehir genelinde etkisini yavaş yavaş kaybedeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA KAÇ GÜN KAR YAĞACAK?

Mevcut tahminlere göre İstanbul’da kar yağışı ağırlıklı olarak bugün etkili olacak. Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kar beklentisi sona erecek. Hafta ortasından itibaren İstanbul’da yağmur ve parçalı bulutlu hava hakim olacak, kar yağışı görülmeyecek.

HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre kar yağışı beklenen iller arasında İstanbul’un yanı sıra Bursa, Kırklareli, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır ve Mardin yer alıyor. Doğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara’nın kuzeydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU

19 Ocak Salı - En düşük 3°C, en yüksek 7°C, yağmurlu

20 Ocak Çarşamba - En düşük 3°C, en yüksek 9°C, parçalı bulutlu

21 Ocak Perşembe - En düşük 5°C, en yüksek 12°C, yağmurlu

22 Ocak Cuma - En düşük 8°C, en yüksek 12°C, yağmurlu

23 Ocak Cumartesi - En düşük 8°C, en yüksek 14°C, parçalı bulutlu

24 Ocak Pazar - En düşük 9°C, en yüksek 15°C, parçalı bulutlu

