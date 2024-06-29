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Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Gültekin, istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mansur Yavaş&#039;ın basın danışmanı Volkan Gültekin, istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mansur Yavaş'ın 15 yıllık danışmanı olan Volkan Gültekin, uzun zamandır yaptığı görevinden istifa ettiğini X hesabından yaptığı paylaşım ile duyururken istifa mı etti, neden araması yapıldı. Paylaşımının altında birçok mesaj gelirken "hayırlısı olsun, sebebi nedir" mesajları çoğunluktaydı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın basın danışmanlığı görevini uzun yıllardır yürüten Volkan Gültekin'in görevinden ayrıldığını duyurmasıyla beraber vatandaşlar kimdir, kaç yaşında merak etmeye başladı.

BASIN DANIŞMANI VOLKAN GÜLTEKİN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mansur Yavaş'ın 15 yıldır basın danışmanı olan Volkan Gültekin, X hesabından "Veda zamanı... Öğretmenim, ağabeyim ve Başkanım Sayın Mansur Yavaş'a hizmet etmek benim için büyük bir onurdu. Ömür boyu gönül bağımız sürecektir. Hakkınızı helal ediniz. Saygılarımla." notunu düşerek yaptığı paylaşım ile istifasını duyurdu.

Gültekin'in neden istifa ettiği merak edilirken paylaşım altında birçok yorum yapıldı.

Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Gültekin, istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu - 1. Resim

Paylaşımında yer alan ifadeler şöyle oldu:

“Siyasi idolüm ve başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolculuğa 15 yıl önce çıktım. 2009 seçimlerinde sahada görev aldım. 2014 seçimlerinde hem sahadaydım hem de danışmanlığını yaptım. 2019 seçimlerinden önce yollarımız yine kesişti. Seçim sürecinin iletişim kampanyasını bu kez ben yönettim. Seçim sonrası da tüm iletişim süreçlerini ekibimizle birlikte bugüne dek taşıdım. 2023 genel seçimleri ve 2024 yerel seçimlerinde de aynı şekilde görevimi yerine getirdim. Ne mutlu ki bu süreçte yapılan tüm anketlerde başkanımız her zaman zirvede yer aldı.

Yeni dönemde kendi aldığım kararla, Ankara Büyükşehir Belediyesi hikayemin sonuna geldik. Mesai arkadaşlarımla birlikte nitelikli bir öykü yazdığımızı düşünüyorum. İnanıyorum ki tohumunu attığımız, filizlenen ve yeşeren iletişim sistemimiz yıllarca daha da büyüyüp başarıdan başarıya koşacaktır.

Bu süreçte, kentime ve ülkeme şerefle hizmet etme fırsatı verdiği için Sayın Başkanımıza, emekleri için her biri pek kıymetli olan mesai arkadaşlarıma ve yüreklerini açarak yanımda oldukları için tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni sayfada görüşmek dileğiyle…”

Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Gültekin, istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu - 2. Resim

VOLKAN GÜLTEKİN KİMDİR?

1986 yılında doğan isim, internet gazeteciliği ve reklamcılık alanında şirketlere sahiptir. Ankara’da yerel gazetecilik yaparken 2009 senesinden beri Mansur Yavaş’ın basın danışmanı olarak görev aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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