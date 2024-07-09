Masterchef Aytaç Onan, 7 yıl boyunca oyunculuk ve seslendirme yaptı

TV8'in sevilen programlarından biri olan Masterchef yeniden yayınlanmaya başlarken seyirciler yakından takip ediyor. Eleme turlarını tamamlayan yarışmacılar 3'lü düellolarda yarışırken seslendirme yapan Masterchef Aytaç Onan kimdir, kaç yaşında ve evli mi gibi sorular seyircinin gündeminde yer aldı.

Masterchef Taha Bartu Ergun, 2 ay önceye kadar mutfak şefi olarak çalışıyordu

Masterchef Taha Bartu Ergun, 2 ay önceye kadar mutfak şefi olarak çalışıyordu

3 jürinin yer aldığı Masterchef'te eleme turu tamamlanırken 3'lü düellolar devam ediyor. Binlerce kişinin takip ettiği yarışmada yer alan Aytaç'ın seslendirme yaptığı anlar çok konuşulurken nereli olduğu ve ne mezunu olduğu da araştırıldı.

MASTERCHEF AYTAÇ ONAN KİMDİR?

35 yaşında olan Aytaç Onan Eskişehir'den gelirken aslen makine mühendisliği okuduğunu söyledi. 7 sene oyunculuk ve seslendirme yaparken şef eğitmeni olan arkadaşından aşçılık için eğitim aldı.

Yarışmayı yakından takip eden Aytaç'ın Danilo Zanna ile seslendirme yaptığı anlar, sosyal medyada da gündem oldu.

Masterchef Aytaç yaptığı tabakla şeflerden beğeni toplarken 3'lü düelloda yarışacak.

KAÇ YAŞINDA?

7 yıla yakın oyunculuk ve seslendirme yapan Aytaç, 35 yaşında.