Üst tura çıkan Masterchef Nisa, 19 yaşında yarışmaya katıldı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 10:56 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Masterchef Türkiye programı yeniden ekranlara gelmeye başlarken yarışmacıların eleme turundaki kendini tanıttıkları an büyük ilgi gördü. 3'lü düelloya çıkan Masterchef Nisa Nur Aydemir hakkında ise kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken ne mezunu olduğu da izleyici tarafından merak edildi.