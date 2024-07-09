Üst tura çıkan Masterchef Nisa, 19 yaşında yarışmaya katıldı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Masterchef Türkiye programı yeniden ekranlara gelmeye başlarken yarışmacıların eleme turundaki kendini tanıttıkları an büyük ilgi gördü. 3'lü düelloya çıkan Masterchef Nisa Nur Aydemir hakkında ise kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken ne mezunu olduğu da izleyici tarafından merak edildi.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında yer alan Nisa Nur Aydemir, sempatik konuşması ile dikkatleri çekerken nereli olduğu da gündeme geldi.
MASTERCHEF NİSA NUR KİMDİR?
19 yaşında olan yarışmacının ailesi beyaz yakalı olmasını isterken kendisi aşçı olmak istediğini söylerken önlüğü alması gerektiğini söyledi.
Aslen Vanlı olan Nisa, keledoş yemeği ile şeflerden beğeni topladı. Yöresel bir restoranda çalışan Nisa, çalışmak için değil de öğrenmek için işe girdiğini söylerken 5 dakika içerisinde tabağını şeflerine sundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi