Bozcaadalı olan Masterchef Çağlar Azır, mimarlık ve eğitim koçluğu da yapıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2024 14:34 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 15:12 - Güncelleme:

Masterchef, Gastronomi, Haber

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Masterchef programının bu sezon yeniden başlamasının ardından izleyiciler yarışmacıların kim olduklarını araştırmaya başlarken eleme turundaki sempatik halleri ile dikkatleri çeken Masterchef Çağlar Azır kimdir merak edildi. Kaç yaşında, nereli gibi sorular da gündeme gelirken eleme turunda yaptığı tabak ile geçer not aldı.