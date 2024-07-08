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Bozcaadalı olan Masterchef Çağlar Azır, mimarlık ve eğitim koçluğu da yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bozcaadalı olan Masterchef Çağlar Azır, mimarlık ve eğitim koçluğu da yapıyor
Masterchef, Gastronomi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Masterchef programının bu sezon yeniden başlamasının ardından izleyiciler yarışmacıların kim olduklarını araştırmaya başlarken eleme turundaki sempatik halleri ile dikkatleri çeken Masterchef Çağlar Azır kimdir merak edildi. Kaç yaşında, nereli gibi sorular da gündeme gelirken eleme turunda yaptığı tabak ile geçer not aldı.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yeniden yayın hayatına başlarken yarışmada yer alan Masterchef Çağlar, konuşmaları ile sosyal medyada da gündem oldu.

2024 yarışmacısı olan Masterchef Çağlar Azır hakkında bilgiler...

MASTERCHEF ÇAĞLAR AZIR KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Çağlar, aslen Bozcaadalı olurken mimarlık ve eğitim koçluğu da yapıyor.

4 senedir Gastronomi ve mutfak sanatları okuyan Masterchef Çağlar, Gambilla püresi, bulgur ekmeği ve Diyarbakır reyhanlı ekmeği ile eleme turundan tam not alarak üst tura çekti.

Bozcaadalı olan Masterchef Çağlar Azır, mimarlık ve eğitim koçluğu da yapıyor - 1. Resim

Şeflerden 2 evet alarak eleme turunu atlayan Çağlar, yeni tabaklar ile yarışmaya devam edecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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