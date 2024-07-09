Masterchef Taha Bartu Ergun, 2 ay önceye kadar mutfak şefi olarak çalışıyordu

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında yer alan Taha Bartu'nun eleme turundaki samimi hareketleri seyircilerin dikkatini çekerken "Ala Nazik" tabağı ile şeflerden tam not aldı. Masterchef Bartu kimdir, kaç yaşında merak ediliyorken yarışmacıya dair bilgileri derledik.

Masterchef'te üst tura çeken Nico Sinan, 30 yaşında ve 12 senedir aşçılık yapıyor

Masterchef'te üst tura çeken Nico Sinan, 30 yaşında ve 12 senedir aşçılık yapıyor

Bozcaadalı olan Masterchef Çağlar Azır, mimarlık ve eğitim koçluğu da yapıyor

Bozcaadalı olan Masterchef Çağlar Azır, mimarlık ve eğitim koçluğu da yapıyor

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olarak yer aldığı yemek yarışmasında yaptığı tabak ile geçer not alarak bir üst tura çıktı.

MASTERCHEF BARTU KİMDİR?

2 ay öncesine kadar 6 kişilik ekibin mutfak şefliği yaparken aslen Metalurji Mühendisliği okudu. Bir hamburgercide çalışan yarışmacı Masterchef'e gelmek için işi bırakırken üzerine çalıştığı tabakla şeflerin beğenisini topladı. Bartu, Bursalı olurken 1.5 yıldır şeflik yapıyor.

Ala Nazik yapan Bartu, üst tura geçerken 3'lü düelloda yarışacak.