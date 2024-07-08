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Masterchef'te üst tura çeken Nico Sinan, 30 yaşında ve 12 senedir aşçılık yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Masterchef&#039;te üst tura çeken Nico Sinan, 30 yaşında ve 12 senedir aşçılık yapıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Masterchef'te heyecan sürerken yarışmacılar 3'lü düeolloda mücadele ediyor. Eleme turunda tabağını beğendiren ve gündem olan Masterchef Nico Sinan hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular gündeme geldi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te elemeler devam ederken ilk turu geçenler 3'lü düelloda en iyi tabağı yapmaya çalışıyor. Nico Sinan, eleme turunda ve düelloda başarılı olmasının ardından bir üst tura geçti.

MASTERCHEF NİCO SİNAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Eleme turu ve 3'lü düelloda başarılı olan Nico, 30 yaşında olurken 12 senedir mutfak sektöründe çalıştığını söyledi. Eşi ile beraber yarışmaya gelen Nico Sinan, İstanbul'dan katılırken aslen Sivaslıdır.

12 yıldır aşçılık yapan Masterchef Nico, geçen yıl Osmanbey'de kendi restoranını işletmeye başladı. Eleme turunda sote deniz levreği yaparken şeflerden geçer notu aldı.

3'lü düelloda ise Arda - Yalçın - Nico karşılaşırken Hünkar Beğendi için 45 dakika verildi. Nico, en iyi tabağı yaparak turu geçti.

Masterchef'te üst tura çeken Nico Sinan, 30 yaşında ve 12 senedir aşçılık yapıyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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