Masterchef'te üst tura çeken Nico Sinan, 30 yaşında ve 12 senedir aşçılık yapıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2024 16:44 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme:

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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Masterchef'te heyecan sürerken yarışmacılar 3'lü düeolloda mücadele ediyor. Eleme turunda tabağını beğendiren ve gündem olan Masterchef Nico Sinan hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular gündeme geldi.