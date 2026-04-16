Petrol fiyatlarının Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı olarak hızlı değişmesi, pompa fiyatlarında kısa aralıklarla zam ve indirimlerin görülmesine neden oldu. 16 Nisan Perşembe itibarıyla motorin fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. 16 Nisan Perşembe akaryakıt fiyatları sorgulanırken ''Mazota indirim var mı?'' sorusu da gündeme geldi. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurundaki hareketlilik son günlerde akaryakıt fiyatlarında sık sık değişim yaşanmasına neden oldu. Küresel arz endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve piyasalara yansıyan ateşkes haberleri fiyatların yönünü değiştirdi. Peki, mazota indirim var mı? 16 Nisan Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt piyasasında yaşanan dalgalanmalar sürerken motorin fiyatlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 16 Nisan 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4 lira 4 kuruşluk indirim uygulamaya alındı.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Motorin grubunda beklenen indirim gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Önceki gün yapılan 3 liranın üzerindeki zammın ardından gelen indirim, fiyatların yeniden aşağı yönlü hareket etmesini sağladı. Yapılan düzenleme ile birlikte motorin fiyatları batı illerinde 71-72 lira bandına gerilerken, doğu bölgelerinde ise 74 lira seviyelerine yakın seyretmeye başladı.

16 NİSAN 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.70 TL

Motorin: 71.59 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.56 TL

Motorin: 71.45 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 72.71 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 63.90 TL

Motorin: yaklaşık 73 TL

LPG: 34.79 TL



