Tabela 3 günde 3 kez değişti! Akaryakıta büyük indirim
Petroldeki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları 3 gün içerisinde 3. kez değişti. 14 Nisan'da indirim, 15 Nisan'da zam gelen akaryakıta bugün itibarıyla büyük bir indirim geldi. İşte detaylar...
- 14 Nisan'da motorine 4 lira 35 kuruş indirim, 15 Nisan'da 3 lira 32 kuruş zam geldi.
- 16 Nisan itibarıyla motorinin litre fiyatı 4 lira 4 kuruş ucuzladı.
- İndirim sonrası motorinin litre fiyatı Batı'daki şehirlerde 71-72 lira, Doğu'daki şehirlerde 74 lira seviyesine geriledi.
- 16 Nisan itibarıyla İstanbul'da benzinin litre fiyatı 62.56-62.70 lira, motorinin litre fiyatı 71.45-71.59 lira arasında değişiyor.
- Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek hesaplanıyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki değişim akaryakıta bir zam bir indirim olarak yansıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI BU HAFTA 3 KEZ DEĞİŞTİ
Bu hafta akaryakıt fiyatları 3 kez değişti. 14 Nisan'da motorine 4 lira 35 kuruş indirim, 15 Nisan'da ise motorine 3 lira 32 kuruş zam gelmişti. Bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik daha oldu.
MOTORİNE İNDİRİM
16 Nisan itibarıyla motorinin litresi 4 lira 4 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından motorinin litresi Batı'daki şehirlerde 71-72 lira seviyesine, Doğu'daki şehirlerde 74 lira seviyesine geriledi.
16 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|62.70
|71.59
|34.99
|İstanbul Anadolu
|62.56
|71.45
|34.39
|Ankara
|63.67
|72.71
|34.87
|İzmir
|63.94
|72.99
|34.79
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.