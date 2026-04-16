Petroldeki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları 3 gün içerisinde 3. kez değişti. 14 Nisan'da indirim, 15 Nisan'da zam gelen akaryakıta bugün itibarıyla büyük bir indirim geldi. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki değişim akaryakıta bir zam bir indirim olarak yansıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI BU HAFTA 3 KEZ DEĞİŞTİ

Bu hafta akaryakıt fiyatları 3 kez değişti. 14 Nisan'da motorine 4 lira 35 kuruş indirim, 15 Nisan'da ise motorine 3 lira 32 kuruş zam gelmişti. Bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik daha oldu.

Tabela 3 günde 3 kez değişti! Akaryakıta büyük indirim

MOTORİNE İNDİRİM

16 Nisan itibarıyla motorinin litresi 4 lira 4 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından motorinin litresi Batı'daki şehirlerde 71-72 lira seviyesine, Doğu'daki şehirlerde 74 lira seviyesine geriledi.

16 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.70 71.59 34.99 İstanbul Anadolu 62.56 71.45 34.39 Ankara 63.67 72.71 34.87 İzmir 63.94 72.99 34.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

