Altın fiyatlarında son dakika! 16 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.935 TL ve ons fiyatı 4.820 dolardan güne başlıyor. Piyasalarda Orta Doğu iyimserliği devam ederken; Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut “savaşta en kötünün geri kalmış olması” ve “petrolde yükselişin devam etmemesi” şartlarının gerçekleşmesi halinde, onsta ilk etapta 5.170 dolara doğru hareketlilik başlayabileceğini, 4.750 doların ise destek olduğunu aktardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ilk 2 günündeki yükselişin ardından kâr satışların maruz kalarak, dün %-1,05 değer kaybetti ve 4.790 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise yön yeniden yukarı döndü.

TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatında 4.820 dolara yakın görünüm devam ediyor. İçeride ise spot piyasada işlem gören 16 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.935 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.965 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.425 TL olarak tabelalara yansıyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

ABD ve İran arasındaki görüşmelerde ikinci turun gerçekleştirileceğine yönelik kuvvetli beklentilere dikkat çeken Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, “Bu gelişme ile ABD varlıkları üzerinde risk iştahı arttı ve ABD doları küresel ölçekte değer kaybediyor. Savaşın başlamasının ardından 100 seviyelerinin üzerine yükselen dolar endeksi 98’e geriledi” diyerek, bu fiyatlamanın “FED’in faiz artırımına ihtiyacı olmayacağı” yorumuna göre şekillendiğini aktardı.

TAHVİL FAİZLERİ DÜŞTÜ

Aynı nedenlere bağlı olarak ABD tahvil getirilerinde de düşüşler yaşandığını belirten Umut, 2 yıllık gösterge tahvil faizinin %4,03 seviyesinden %3,75’e gerilediğine atıfta bulunarak “Burada da savaşta en kötünün geride kaldığı, petrol fiyatlarında daha keskin yükselişlerin yaşanmayacağı, buna paralel olarak enflasyonda da artışın devam etmeyeceği ve FED’in faiz artırmak zorunda kalmayacağı beklentileri öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA BEKLENTİLER

ABD dolar ve tahvil faizlerine ilişkin bu fiyatlamaların doğal olarak altın fiyatlarını yukarı taşıdığını belirten Umut, “Savaşın ardından 4.099 dolara kadar gevşeyen ons altın, artık 4.800 doların üzerinde fiyatlanıyor. Teknik olarak alçalan trend direnci konumunda bulunan 5.170 dolara doğru hareket olasılığı var” diyerek, orta vadeli yeni bir yükseliş trendinin oluşması için bu seviyenin aşılması gerektiğini vurguluyor.

4.750 DOLAR KRİTİK DESTEK

Aşağıda ise 4.750 doların önemli bir destek olduğunu aktaran Umut, kalıcı olarak bu seviyenin altına gelinmesi halinde, kısa vadeli tepki yükselişinin devamına yönelik pozitif beklentilerin bozulabileceği uyarısında da bulundu.

Önemli Uyarı: Bu içerik, analist raporu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

