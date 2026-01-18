MEB EKYS başvuru tarihleri (MEB EKYS başvuruları ne zaman başlayacak?)
2026 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) kapsamında uygulanacak yazılı sınavın başvuru tarihleri belli oldu. Takvime göre, EKYS başvuruları ocak ayı itibariyle başlayacak.
MEB EKYS başvuru tarihleri açıklandı. 2026 yılı sınav takvimi kapsamında başvurular, 29 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak, sonuçlar ise 9 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacak.
EKYS KONU DAĞILIMI BELLİ OLDU
2026-MEB-EKYS Yazılı Sınavı; genel kültür, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları, eğitim bilimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mevzuat alanlarından oluşacak.
Buna göre sınavda genel kültür %20, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları %15, eğitim bilimleri %15 ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli %30 ağırlığında yer alacak. Mevzuat alanı ise %20 olup T.C. Anayasası, ilgili kanunlar ve Millî Eğitim Bakanlığına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini kapsayacak.