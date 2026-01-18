2026 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) kapsamında uygulanacak yazılı sınavın başvuru tarihleri belli oldu. Takvime göre, EKYS başvuruları ocak ayı itibariyle başlayacak.

MEB EKYS başvuru tarihleri açıklandı. 2026 yılı sınav takvimi kapsamında başvurular, 29 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak, sonuçlar ise 9 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacak.

MEB EKYS başvuru tarihleri (MEB EKYS başvuruları ne zaman başlayacak?)



EKYS KONU DAĞILIMI BELLİ OLDU

2026-MEB-EKYS Yazılı Sınavı; genel kültür, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları, eğitim bilimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mevzuat alanlarından oluşacak.



Buna göre sınavda genel kültür %20, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları %15, eğitim bilimleri %15 ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli %30 ağırlığında yer alacak. Mevzuat alanı ise %20 olup T.C. Anayasası, ilgili kanunlar ve Millî Eğitim Bakanlığına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini kapsayacak.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER İhtiyaç ve norm fazlası öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEBBİS yer değiştirme sonuçları sorgulama

Haberle İlgili Daha Fazlası