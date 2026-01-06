TRT 1'in popüler dizisi "Mehmet: Fetihler Sultanı" her Salı izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin hayranları "Mehmet: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte, 6 Ocak 2026 Salı TRT 1 yayın akışı...

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın 64. bölümünde intikam, ihanet ve iktidar mücadeleleri daha da artmaya başlıyor. Şahabeddin Paşa’nın şehadetinin ardından Sultan Mehmed’in aldığı sert kararlar, payitahttan Balkanlar’a uzanan planlar 64. bölümle TRT 1 ekranlarında olacak.

Mehmet: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler TRT 1 yayın akışına çevrildi

MEHMET: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed: Fetihler Sultanı merakla beklenen yeni bölümü 6 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.

Mehmet: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler TRT 1 yayın akışına çevrildi

MEHMET: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. TRT 1 ekranlarında 64.bölümüyle izleyiciyle buluşacak dizinin başlamasına saatler kaldı.

Mehmet: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler TRT 1 yayın akışına çevrildi

MEHMET: FETİHLER SULTANI 64.BÖLÜM ÖZETİ

Şahabeddin Paşa’nın ölümü hem sarayda hem de orduda derin bir hüzne neden olur. Lalasını kaybeden Sultan Mehmed, intikam yemini eder. “Taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmama” sözü ise onun geri dönüşü olmayan bir yolda olduğunu gösteriri. Bu kayıp, Sultan Mehmed’in beklenmedik kararlar almasına yol açar.

Haberle İlgili Daha Fazlası