TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin 63. bölümünde Şehabettin Paşa'nın ölümü dizinin finalinde ekrana geldi. Gözler Şehabettin Paşa karakterini canlandıran Bülent Alkış'a çevrilirken oyuncunun neden diziden ayrıldığı merak konusu oldu.

İlgiyle yakından takip edilen Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, yeni bölümünde Osmanlı sarayında dengeleri sarsan olaylara sahne oldu. Hikayenin seyrini doğrudan etkileyen gelişmeler, dizinin önemli karakterlerinden biri olan Şehabeddin Paşa’nın diziden neden ayrıldığını gündeme taşıdı.

MEHMED FETİHLER SULTANI BÜLENT ALKIŞ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 63. bölümünde Şehabeddin Paşa karakterinin hikayesi senaryo gereği sona erdi. Devlet-i Aliyye’ye bağlılığı ve Sultan Mehmed’e duyduğu sadakatle öne çıkan Şehabeddin Paşa, elçilik göreviyle gittiği Bosna'da Vlad ve Stjepan’ın saldırısı sonucu hayatını kaybederek veda etti.

Bülent Alkış’ın diziden ayrılığı senaryo akışından kaynaklanıyor. Karakterin ölümü, Osmanlı sarayında yaşanacak yeni siyasi ve askeri hamlelerin zeminini hazırlayan bir kırılma noktası olacak.

Mehmed Fetihler Sultanı Bülent Alkış diziden neden ayrıldı? Şehabettin Paşayı canlandırıyordu

BÜLENT ALKIŞ KİMDİR?

25 Temmuz 1974 tarihinde İzmir'de doğan Bülent Alkış, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.

Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı isimler arasında yer alan Bülent Alkış; Filinta, Uyanış: Büyük Selçuklu, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Tozluyaka ve Mehmed Fetihler Sultanı gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Uzak Şehir Demir diziden ayrılıyor mu? Demir karakterinin akıbeti merak ediliyor

Haberle İlgili Daha Fazlası