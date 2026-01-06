Uzak Şehir dizisinin heyecan dolu 44. bölümü ekrana gelirken, Demir karakterinin yaşadığı olaylar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bölümün final sahnesinin ardından Demir'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusunu haline geldi.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in 44. bölümünün ardından en çok merak edilen konulardan biri Demir karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı oldu. Dizinin yakın takipçileri, "Demir ölüyor mu?" şeklinde soruyu sıkça gündeme getirmeye başladı.

Sosyal medyada Uzak Şehir'de Demir karakterini oynayan Ferit Kaya'nın diziden ayrılacağı yönünde iddiaları sosyal medyada konuşulsa da, yapım ya da oyuncular tarafından bu yönde resmi açıklama yapılmadı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde devam edip etmeyeceği belli olacak.

UZAK ŞEHİR 44.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkındadır. Bu sebeple Alya'nın konakta kalmasına izin vermez. Boran bu karar sert şekilde karşı çıksa da Cihan'ı durduracak gücü bulamaz. Yaşananları kabullenemeyen Boran, dava sürecinden kontrolü yeniden ele almak için harekete geçer.

Alya ile Cihan’ın arasındaki mesafe giderek azalır. Ancak ikilinin yakınlığından rahatsız olan Boran olay çıkartır. Boran ve Cihan Deniz yüzünden yeniden karşı karşıya gelir.

