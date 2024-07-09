Mehmet Yiğiner, 2013- 2019 aralığında MKE Ankaragücü başkanlığı yaptı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2024 16:53 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme:

Mehmet Yiğiner, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda adına sıklıkla rastladığımız isimlerden biri olan Mehmet Yiğiner gündemde yer alırken kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırıldı. Mahkeme kararıyla olağanüstü genel kurula giden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Kurulu’nda yeni başkan Mehmet Yiğiner oldu.