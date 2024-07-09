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Mehmet Yiğiner, 2013- 2019 aralığında MKE Ankaragücü başkanlığı yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Yiğiner, 2013- 2019 aralığında MKE Ankaragücü başkanlığı yaptı
Mehmet Yiğiner, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda adına sıklıkla rastladığımız isimlerden biri olan Mehmet Yiğiner gündemde yer alırken kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırıldı. Mahkeme kararıyla olağanüstü genel kurula giden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Kurulu’nda yeni başkan Mehmet Yiğiner oldu.

3 Ağustos 1965 yılında dünyaya gelen Mehmet Yiğiner'in gündeme gelmesinin ardından nereli, ne iş yapar merak edildi. Yiğiner, Ankara'da dünyaya geldi.

MEHMET YİĞİNER KİMDİR?

1965 yılında Ankara'da doğan isim Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ve 2013-2019 aralığında MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı yaptı.

Mehmet Yiğiner, 2013- 2019 aralığında MKE Ankaragücü başkanlığı yaptı - 1. Resim

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde görevini uzun zaman devam ettiren isim, 13 Ocak 2013  tarihinde yapılan genel kurul sonucunda başkan olarak seçildi. 

24 Ocak 2015 yapılan seçimde yeniden seçilen Yiğiner, 300 delegenin hepsinin oyunu alırken 4. kez başkan olarak seçildi.

Mehmet Yiğiner, 2013- 2019 aralığında MKE Ankaragücü başkanlığı yaptı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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