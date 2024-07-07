26 gün önce imza atmıştı! Ankaragücü, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 gün önce göreve getirilen Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde sürpriz bir gelişme yaşandı. 11 Haziran'da anlaşma sağlanan ve göreve getirilen Teknik Direktör Kemal Özdeş, başkent ekibi ile yollarını ayırdı.

"AYRILIK KARARI KABUL EDİLMİŞTİR"

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."